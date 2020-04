Medallista mundial Ocampo revela depresión por el aplazamiento de Tokio 2020

México, 1 abr (EFE).- El saltador mexicano Jair Ocampo, medallista en los Mundiales de Natación de Barcelona 2013, reconoció este miércoles haberse deprimido por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y consideró que la crisis del COVID-19 'es una alerta para saber que estamos haciendo las cosas mal'.

'Fue un balde de agua fría saber que se han pospuesto, nunca pensé que se aplazaran un año. Esta situación me pone triste; esta vez me deprimió el panorama oscuro en el que entramos. No sé cuándo regresaré a una alberca', dijo a Efe el competidor.

La pasada semana el Comité Olímpico Internacional aplazó los Olímpicos luego de la extensión por el mundo de la pandemia y luego anunció que la cita comenzará el 23 de julio de 2021.

A pesar de que la decisión le cambió las planes, el clavadista manifestó que las cosas buenas y malas de la vida son perecederas, confía en que pase pronto el problema de salud mundial y los seres humanos aprendan la lección y cuiden la naturaleza.

'El planeta necesitaba respirar de tanta contaminación, los animales dejar de tener tanto sufrimiento. Ahora los ríos están claros, el aire se purificó; los únicos que le hemos hecho mal al planeta somos los humanos, es una alerta para saber que estamos haciendo las cosas mal', agregó.

Ocampo, quinto lugar en el trampolín de tres metros sincronizado en Río 2016, confesó que fue tal su decepción con la noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que no resistió el llanto.

'Tengo muchos sentimientos encontrados, llegué a llorar cuando me enteré de la noticia, fue algo fuerte para mí', dijo.

Mientras mejoran las noticias, el saltador trata de mantenerse en casa activo, con ejercicios básicos para no perder las forma deportiva complementado con buena alimentación.

'Mi entrenadora me dijo que haga lo que pueda en casa. Compré una bicicleta estática, un rodillo, una cuerda de saltar y listo. El ejercicio es lo que me pone feliz, no me cuesta trabajo estar en forma porque tengo una alimentación saludable', reveló.

Nacido en el Estado de México, Jahir Ocampo obtuvo su pase a la Copa del Mundo de clavados de Tokio hace un par de semanas. Sin embargo lo doloroso es que se perfilaba con su mejor preparación para los Juegos Olímpicos, según su percepción.

'Este paro de actividades va a perjudicar a muchos y a otros les beneficiará. Los lesionados alrededor del mundo tendrán tiempo de recuperación, pero en mi caso, sentía que estaba cómodo con mi forma física y pasa esto, es como si se botara todo el trabajo, otra vez a reorganizar todo, es volver a empezar, algo duro', lamentó.