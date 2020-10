Mediapro quiere renegociar a la baja los derechos del fútbol en Francia

París, 8 oct (EFE).- Mediapro quiere renegociar a la baja los derechos de televisión de la liga francesa que consiguió hace dos años porque considera que la situación ha cambiado mucho a causa de la crisis del coronavirus, y de entrada no ha abonado el segundo plazo que debía haber pagado el pasado martes.

En una entrevista publicada este jueves por 'L'Équipe', el consejero delegado de Mediapro, Jaume Roures, explica que han solicitado discutir del contrato de esta temporada porque 'es evidente que la COVID afecta a muchos aspectos de la explotación de los derechos'.

Roures confirma que quiere que se baje el monto de la factura que debía pagar a cuenta de la temporada 2020-2021, 780 millones de euros por la primera división y 34 millones por la segunda, pero no avanza una cifra alternativa, sobre la que dice que quiere negociar con la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

'No cuestionamos el proyecto como tal, pero los bares y los restaurantes están cerrados, la publicidad se ha hundido... Son cosas que todo el mundo sabe', señala.

Recuerda que la misma LPF, de la que asegura que está de acuerdo para sentarse a discutir, ha solicitado al Gobierno francés una compensación de las pérdidas que está sufriendo.

Roures no da detalles sobre cuándo abonará el segundo plazo, que estaba fijado en 172 millones de euros en total, pero advierte de que no habrá un acuerdo para el día 17, cuando la LPF debía distribuir a los clubes el dinero de los derechos de televisión.

Y a la cuestión de qué pasaría si la liga no acepta una rebaja de los derechos, su argumento es que 'el contrato se estableció en condiciones que no tienen nada que ver con la situación actual. Es evidente que hay que hablar. No cuestionamos el contrato, sino la situación actual'.

En cuanto al ritmo de contratación de la cadena Telefoot que Mediapro lanzó para vender al público su oferta de fútbol en Francia, Roures reconoce que es 'tibio', como ocurre con cualquier negocio afectado por el coronavirus. Su objetivo a medio plazo era alcanzar al menos 3,5 millones de abonados.

Según 'L'Équipe', la LPF exige que la empresa española abone el segundo plazo porque no quiere abrir la puerta a que cada vez que eso ocurra se inicie una batalla con el comprador de los derechos de televisión. EFE