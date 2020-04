Médico del Sportivo Belgrano tiene coronavirus pero está asintomático

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- Daniel Elkin, jefe médico de Sportivo Belgrano, de la Tercera División del fútbol argentino, dio positivo en coronavirus tras participar de un congreso que se realizó en marzo en Chile pero está asintomático y cumplirá la cuarentena obligatoria en su hogar.

'El Club Sportivo Belgrano comunica que el jefe médico de la institución, Dr. Daniel Elkin, ha dado positivo de COVID-19. Desde el club le deseamos una pronta recuperación', informó el club de la céntrica provincia de Córdoba a través de su cuenta de Twitter.

'Me enteré ayer por la noche, hice un viaje, fui a un congreso a Chile, volví el 12 de marzo cuando Chile no era área de circulación, llegué un sábado y el lunes a la tarde lo ponen en país de circulación. Inmediatamente avisé a Epidemiología y quedé en cuarentena porque es lo que corresponde', dijo Elkin en diálogo con el diario El Periódico.

'Estoy asintomático, nunca en estos 23 días tuve nada, entonces básicamente lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, me van a citar de Epidemiología para hacerme un nuevo control en un tiempo que van a determinar ellos de acuerdo a cómo esté, si con síntomas o no y de acuerdo a los tiempos me hisoparán de nuevo hasta que tenga el alta infectológica', agregó.

El médico aseguró que respetó la cuarentena inicial de catorce días cuando regresó al país después de participar del congreso que se realizó en Chile.

'Como estoy exceptuado por el decreto salí e hice algunas urgencias, no mucho pero tuve que operar una fractura de fémur, dos o tres cirugías, el domingo a la tarde me llaman de Epidemiología de Córdoba porque en el curso al que fui a Chile hubo un médico que dio positivo', precisó.

El médico identificó a las pocas personas con las que tuvo contacto y les avisó que se hagan todos los controles correspondientes.

'Cumplí con todas las normas que correspondía, no tengo nada que ocultar', aseguró.

Elkin es el primer profesional ligado al fútbol argentino que da positivo en coronavirus. EFE