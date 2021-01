Médicos bolivianos exigen volver a la cuarentena ante las muertes por covid

La Paz, 27 ene (EFE).- Médicos bolivianos protestaron este miércoles en La Paz por las muertes que está dejando la segunda ola de la pandemia de la covid-19, sobre todo entre el personal de salud, y reclamaron al Gobierno del presidente Luis Arce volver a la cuarentena que rigió en 2020.

Los profesionales de la salud de la Caja Petrolera salieron a las puertas de un hospital en la zona sur de La Paz con pancartas y fotografías de los médicos fallecidos en las últimas semanas a causa del coronavirus.

'Los mandiles blancos estamos de luto', 'el hospital está colapsado', 'la vida de los bolivianos no tiene precio' y 'si no hay salud no hay economía', rezaban las pancartas exhibidas en la manifestación.

Un representante de los médicos de la Caja Petrolera, Oscar Oliden, explicó a los medios que decidieron protestar ante la 'indolencia que tiene el Gobierno' nacional pese a las muertes en el sector y a la saturación de hospitales.

'El Gobierno está viendo más la parte económica pero no está viendo lo principal que es la vida y nosotros estamos peleando para que haya vida. La vida no tiene precio y si vamos a perder a tantos profesionales, ¿qué va a ser de este país?', cuestionó Oliden.

'Arce incapaz, ya no aguanto más', coreaban los profesionales de la salud, en alusión a la arenga que hizo hace unos días el presidente boliviano para 'aguantar y resistir' el nuevo coronavirus hasta que lleguen las vacunas compradas por su Gobierno, lo que a su juicio será la 'solución' a la pandemia.

Los médicos reclaman con su movilización que las autoridades dicten una nueva cuarentena como la que rigió en 2020, durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez, si bien el Gobierno de Arce ha descartado esta medida y dispuso otras para no dañar la economía.

La demanda es secundada en otras regiones como Santa Cruz, la mayor del país y la más afectada por la pandemia, donde los gremios de la salud han dado plazo a las autoridades hasta esta jornada para que se disponga una cuarentena rígida de al menos 14 días para contener los contagios.

Los médicos cruceños anuncian huelgas, bloqueos callejeros e incluso demandas penales si no son escuchados, en tanto que en La Paz los galenos seguirán haciendo mítines como el de esta jornada, pero descartan parar 'porque en pandemia no se puede', según Oliden.

LA SITUACIÓN

Una segunda ola de la pandemia azota desde fines de diciembre a Bolivia y ha vuelto a dejar en evidencia la precariedad de su sistema de salud, con enfermos deambulando en busca de un espacio en los hospitales y los médicos clamando por ayuda al verse rebasados.

El personal de la salud contabiliza más de 600 fallecidos en su sector a nivel nacional desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de la covid-19 en el país.

Los reportes de los últimos días se mantuvieron sobre el umbral de las 50 muertes y en ocasiones llegaron a superar los 2.500 contagios nuevos, por encima del récord de 2.036 casos diarios de julio pasado.

Las últimas cifras oficiales dan cuenta de 10.105 fallecidos y 205.208 contagios acumulados desde marzo del año pasado.

El plan gubernamental contra el rebrote se basa en las pruebas masivas y una campaña de inmunización que por ahora no tiene fecha de inicio, si bien se anunció que esta semana llegarían las primeras 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

En ciudades como Cochabamba y La Paz, los Gobiernos municipales decidieron aplicar medidas restrictivas, la primera con confinamientos los domingos y la segunda con restricciones diarias en lugares como bancos y mercados a partir de este jueves. EFE