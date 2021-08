Medina se perderá la etapa final del mundial de surf por no haberse vacunado

Sao Paulo, 5 ago (EFE).- El surfista brasileño Gabriel Medina, bicampeón mundial y cuarto colocado en los Juegos de Tokio 2020, se perderá la última etapa del actual campeonato del mundo que lidera por no haberse vacunado contra la covid-19, una polémica que se suma a otras recientes relacionadas con las Olimpiadas.

Medina explicó en un directo en sus redes sociales que no podrá participar en la prueba final de Teahupo'o, en Tahití, porque a los que no están inmunizados se les exige estar diez días en cuarentena, con lo que no le daría tiempo a cumplir todo el proceso, pues la anterior etapa, en México, se celebra apenas unos días antes.

'No hay tiempo para ir de México para allá, porque es una etapa detrás de otra. Me veré obligado a no ir, un fastidio, pero bueno. Puedo descartar una etapa, así que está bien', señaló.

Medina tiene previsto disputar la etapa de México, que se celebrará del 10 al 19 de agosto, apenas cinco días antes del inicio del concurso en Tahití, que se extenderá hasta el 3 de septiembre, por lo que no le daría tiempo a cumplir con el aislamiento exigido.

Sin embargo, el surfista brasileño quitó hierro al asunto debido a la holgada diferencia con la que lidera la clasificación mundial, cuyo inmediato perseguidor es su compatriota Italo Ferreira, flamante medalla de oro en Tokio.

La revelación de Medina provocó comentarios negativos hacia su persona en las redes sociales, pues, si hubiera querido, el bicampeón mundial podría estar ya completamente inmunizado.

Ello porque el Comité Olímpico Brasileño (COB) puso a disposición de todos los atletas del país que iban a participar en Tokio 2020 vacunas contra la covid-19.

Sin embargo, a tenor de sus declaraciones, Medina recusó la oferta y participó en el certamen sin haber recibido ninguna de las dos dosis que requieren la mayoría de los fabricantes.

Esta polémica se suma a otra que protagonizó días antes del inicio de las Olimpiadas, cuando arremetió contra el COB por impedir que su esposa, Yasmin Brunet, le acompañara a Japón en calidad de técnica.

El COB no lo permitió porque alegó que ya estaba registrado como su entrenador el australiano Andy King.

Asimismo, Medina también se quejó de la puntuación que recibió por parte del jurado olímpico que evaluó su actuación en la semifinal ante el japonés Kanoa Igarashi, quien finalmente se colgó la plata.

Ya en la lucha por la medalla de bronce, Medina cedió igualmente ante el australiano Owen Wright, quedando así fuera del primer podio de la historia del surf en unos Juegos Olímpicos. EFE

