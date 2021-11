Medvedev: 'Cada punto es importante'

Madrid, 25 nov (EFE).- Daniil Medvedev, número dos del mundo y líder del conjunto ruso, subrayó la particularidad de la Copa Davis y la importancia de cada partido independientemente del rival para progresar hasta alcanzar el título, objetivo de su equipo.

'Es una parte cansada de la temporada, no voy a mentir. Pero cada torneo que juego lo intento hacer lo mejor posible. Solo he podido entrenar una vez. Así que todavía no me he adaptado a las condiciones. No puedo hablar demasiado sobre mi tenis aquí', reconoció Medvedev, último en incorporarse al conjunto ruso.

'Pero en general, tuvo dos torneos realmente buenos con París y en Turín y estoy con muchas ganas de intentar jugar lo mejor que pueda para el equipo, tratar de ganar los puntos porque es lo más importante. Ganar el partido para ganar un punto para el equipo porque cada punto cuenta. Ese es mi objetivo', subrayó el número dos del mundo, subcampeón en las Finales ATP tras perder ante Alexander Zverev.

Rusia está incluida en el Grupo A de las Finales de la Copa Davis con España y Ecuador.

'Cada punto es realmente importante y no importa con quién juguemos y el ránking que tenga el rival. Es por eso que la Copa Davis es un torneo especial', indicó.

El cuadro ruso debutará el sábado ante Ecuador. Medvedev se medirá, presumiblemente, al número uno ecuatoriano, Emilio Gómez.

'Practiqué con Emilio varias veces así que ambos sabemos que nos vamos a encontrar de cada uno. Cada partido es un nuevo desafío. No juegas solo para ti. Juegas para tu país. Intentas lograr el punto y seguir adelante', recordó Medvedev.

'No importa si juegas contra Ecuador, o con Serbia o con Novak Djokovic o contra España que es el anfitrión. Simplemente necesitas ganar todos los puntos del enfrentamiento y es así como puedes ganarlo todo', insistió el número uno ruso. EFE

apa/arh