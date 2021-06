Medvedev despierta a Garín del sueño en Roland Garros

Martí Rodríguez

París, 6 jun (EFE)-. El tenista chileno Cristian Garín cayó este domingo en Roland Garros ante el ruso Daniil Medvedev, número 2 del ránking, 6-2, 6-1 y 7-5 en 2 horas y 4 minutos, una derrota en octavos de final con la que establece su mejor marca en un Grand Slam.

El partido empezó parejo, quizá con el recuerdo de la victoria de Garín en el encuentro de hace un mes en el Master 1.000 de Madrid en la retina de ambos, pero no tardó Medvedev en hacerse con una rotura y situarse con ventaja en el marcador.

Apoyando su juego en su característico golpe largo al que imprime potencia arqueando el brazo, el moscovita logró una segunda rotura y cerró la primera manga con un 6-2 sin que Garín pudiera oponer resistencia.

El segundo set empezó con el ruso todavía más concentrado. En sólo siete minutos puso el 3-0 en el marcador. Garín peleó el cuarto juego teniendo en varias ocasiones ventaja para llevárselo, pero Medvevev recurrió de nuevo a su poderoso físico para imponer su dominio, poner el 4-0 y seguir hasta cerrar el set en un 6-1.

Medvedev parecía intratable y, sin embargo, la tercera manga empezó sonriendo al chileno: 1-0 con su saque, 2-0 con un juego en el que hizo correr a Medvedev de lado a lado, y 3-0 ganando de nuevo su servicio.

En ese punto, el número 2 del mundo pidió que el médico le atendiera por un dolor en el codo y, tras la pausa, volvió a su dominio incontestable con sus armas clásicas: su saque -sumó 14 puntos de saque directo- y su envergadura (1,98 m), con la que bombea sus bolas desde arriba para que voten de forma endiablada.

Garín probó recursos como subir a la red o tratar de enviar las bolas a los pies del ruso, pero este lograba tanto sacarse de encima esas pelotas rápidas como vencer mediante globos precisos y paralelos las cabalgadas del chileno a la posición de volea.

El jugador nacido en Arica se defendió como gato panza arriba y alargó la manga todo lo que pudo pero eso no fue suficiente: en dos horas y cuatro minutos el marcador señalaba tres mangas caídas del lado del ruso: 6-2, 6-1 y 7-5.

Tras el encuentro, Garín reconoció que no pudo hacer más ante el dominio arrollador de su rival: 'Me ganó porque jugó mejor que yo. En los dos primeros sets me costó muchísimo ganar puntos. Daniil no es el número 2 del mundo porque sí'.

Quizá la victoria de Medvedev no sorprenda a algunos dado su alta posición en el ránking, pero cabe recordar que hasta esta edición de 2021, el actual número 2 del mundo nunca había ganado un partido en Roland Garros: participó en 2017, 2018, 2019 y 2020 y cayó en primera ronda en todas las ocasiones.

A pesar de la derrota, Garín ha firmado en este torneo su mejor actuación en un Grand Slam, llegando a octavos de final, superando así la que hasta ahora era su mejor actuación en un grande: la tercera ronda que logró aquí el año pasado.

'Voy por el camino correcto. Aunque todavía tengo que mejorar, siento que he aprendido mucho esta semana. Cada vez entiendo mejor el tenis y siento que ya puedo jugarle partidos a cualquiera de igual a igual', resumió el recién eliminado en rueda de prensa.

Ahora, el chileno mejor clasificado del ránking encara la gira de césped y aunque no especifica a qué torneos asistirá, reconoce que su 'prioridad es llegar bien físicamente a Wimbledon' que empieza el 28 de junio.

Medvedev, por su parte, se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas en cuartos de final, y dijo tras el partido de hoy que espera el apoyo del público francés: 'Espero que piensen que este chico es simpático, que habla francés, y que vengan el martes a apoyarme'. EFE