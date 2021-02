Medvedev: “Djokovic es el favorito”

Melbourne (Australia), 19 feb (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (4) aseguró que el favorito para la final del Abierto de Australia de este domingo será el serbio Novak Djokovic (1) por el hecho de que ha ganado las ocho finales que ha disputado.

“Yo soy el contendiente. Me encanta jugar contra él, hemos tenido partidos muy apretados. Él es uno de los mejores tenistas de la historia pero yo quiero ganar mi primer Grand Slam”, añadió en la rueda de prensa posterior a su victoria en semifinales ante el griego Stefanos Tsitsipas por un cómodo 6-3, 6-2 y 7-5.

“El público se ha puesto de su lado y me he puesto un poco nervioso porque no jugaba con la grada así probablemente desde el pasado mes de marzo. Veremos el domingo de qué lado están los espectadores”, dijo tras asegurarse una plaza en la final del ‘major’ australiano por primera vez.

“Es bueno saber que tengo esa gran racha contra el top-10. Me acuerdo que cuando estaba entre los treinta mejores pasé un periodo en el que tenía serios problemas para vencer a estos jugadores”, admitió al conseguir su décima victoria consecutiva respecto a sus enfrentamientos ante tenistas que ocupan las primeras diez posiciones ATP.

Preguntado sobre la sanción por dopaje que pesa sobre su país y que impedirá a los deportistas competir bajo su bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio, Medveded manifestó: Soy ruso y no entiendo por qué no podemos llevar la bandera o decir de dónde venimos en los Juegos Olímpicos. El tenis es un deporte individual y no tiene nada que ver con todo esto”. EFE