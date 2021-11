Medvedev: 'Lo bueno de jugar con Djokovic es que estoy en la final'

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El ruso Daniil Medvedev ganó al alemán Alexander Zverev y disputará su segunda final consecutiva en el Masters 1000 de París que en esta ocasión le enfrentará al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

El ruso, que en el 2020 ganó el título en París Bercy, jugará el domingo con el serbio, al que venció en el último duelo entre ambos, en el Abierto de Estados Unidos. Apunta ahora a ganar su segundo título ATP Masters 1000 de la temporada. Jugar con Djokovic es un nuevo reto.

'Lo bueno es que, en este momento, si juego contra Novak significa que estamos en la final', agregó Medvedev, que por su condición de número dos del mundo no coincidiría antes en el cuadro de un torneo con el serbio.

“Excepto en las Finales ATP, donde puede ser diferente. Siempre es difícil vencer a Novak. Para vencerlo tienes que estar en tu mejor momento, así que eso es lo que voy a intentar hacer el domingo', aclaró el ruso, que se impuso a Zverev por un doble 6-2 en ochenta minutos.

'Fue un partido difícil. A veces el marcador no muestra exactamente lo que sucedió en la cancha. Estoy feliz de tener este resultado, pero Zverev tuvo 2-1, 15/40 en el primer set. Creo que conseguir la primera rotura en un partido contra Zverev es muy importante porque te da confianza. Estoy muy feliz de haber logrado elevar mi nivel durante todo el partido y no haber cometido demasiados errores no forzados', explicó Medvedev.

El número dos del mundo apunta a ganar su segundo Masters 1000 de la temporada después del de Toronto en agosto. El jugador de 25 años también consiguió su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos tras ganar en la final a Novak Djokovic. Además, el ruso salió vencedor en los torneos en Marsella y Mallorca a principios de este año. EFE

