Medvedev, triste por la derrota ante Nadal y por la ausencia de sus padres

Londres, 13 nov (EFE).- El ruso Daniil Medvedev reconoció este miércoles, después de ceder ante el español Rafael Nadal en las Finales ATP de Londres, tras disponer de una bola de partido, que estaba triste, no solo por la derrota en si, si no porque sus padres no habían podido verle jugar por problemas de visado.

'Los rusos siempre tienen problemas con otros países en lo que se refiere al visado. Yo los he tenido, mi novia también y ahora mis padres', dijo Medvedev que estaba ilusionado por tener a sus padres en la grada.

'No conozco las reglas, pero no te dan respuesta y tienes que esperar. Todavía no la tienen (la visa). Yo, no obstante, he estado concentrado en mi juego. Aunque no funcionó hoy, pero no es porque ellos no estuvieran aquí', señaló.

'Estoy triste, pero sobre todo por ellos, porque querían verme jugar en el O2', añadió.

Respecto al partido contra Nadal y la ocasión que desperdició, la bola de partido y la ventaja de 5-1 en el tercer set, Daniil aseguró que hay 'muchas cosas, no demasiado buenas', sobre su mentalidad en la pista. 'Mi actitud', comentó. 'Ojalá no tenga más partidos como este en mi carrera, aunque uno nunca sabe'

'Voy a intentar lo mejor que pueda no tenerlos', dijo Medvedev. EFE.