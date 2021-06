Meho Kodro confía en España: 'Puede llegar lejos en la Eurocopa'

Nedim Hasic

Sarajevo, 18 jun (EFE).- Pese al modesto inicio de la Eurocopa, el exinternacional bosnio Meho Kodro, antiguo delantero del Barcelona, Real Sociedad y Tenerife, sigue confiando en España y aseguró que el equipo que dirige Luis Enrique 'es muy bueno y competitivo' y puede llegar lejos en el torneo pese a su juventud.

'El equipo es joven, ha habido muchos cambios y ha sido creado para el futuro. Pero España no renunciará fácilmente a esta Eurocopa para sólo mirar al futuro', señaló Kodro a Efe en una conversación por teléfono desde Mostar, su ciudad natal, al sur de Bosnia, donde pasa unos días de vacaciones.

'Es un equipo muy, muy bueno, competitivo, dispuesto. Pueden resistir a todos, competir con todos y llegar lejos en la Eurocopa', dijo el actual entrenador del FC Lausanne suizo.

Indicó que España 'siempre mira a largo plazo' y que el técnico Luis Enrique 'está formando este equipo sabiendo que sin la actualidad no hay futuro'.

EL ROL DEL SELECCIONADOR

'Luis Enrique es un entrenador excelente. ¡Realmente excelente!', aseguró Kodro al señalar que lo conoce personalmente y sigue su trabajo y que 'se trata de un hombre que ha dejado huella dondequiera que haya estado'.

'No ha sido nada fácil llegar al Barcelona después de (Pep) Guardiola, pero él ha estampado su sello también ahí', ilustró Kodro sobre la trayectoria del seleccionador español.

Según el exdelantero, al entrenador español 'le gusta que el equipo tenga posesión, igual que lo quería el Barcelona de Guardiola, aunque Luis Enrique busca en esa posesión algo diferente'.

MAL INICIO

El empate sin goles de España con Suecia en su primer encuentro de la Eurocopa no es un buen resultado, si bien -en opinión del técnico bosnio- el juego de los españoles fue bueno.

'España pudo haber ganado fácilmente con tres goles de diferencia. Yo creo que todos podemos estar contentos con su juego', consideró.

'Jugaron bien, creaban oportunidades, fueron buenos tanto en el interior como por las bandas, en todo hasta la portería, hasta ese último tiro, donde hacía falta también un poco de suerte', resumen su impresión del encuentro.

Por otra pare, lamentó la presión sobre el delantero Álvaro Morata tras el partido y las expectativas de marcar siempre.

'No fue un buen día para los delanteros españoles, sin duda, ni para Morata ni para Gerard Moreno. Pero yo creo que no hay por qué criticarlos tanto, sobre todo no a Morata que es un buen jugador', declaró el exdelantero blaugrana.

BÉLGICA, OTRO FAVORITO

Según Kodro, en la primera parte de la Eurocopa las selecciones todavía 'se han tomado el pulso' y todo ha pasado según las expectativas y sin sorpresas, con excepción de la victoria de Finlandia frente a Dinamarca.

Para Kodro, Bélgica es uno de los favoritos para el título: 'Me gusta ese equipo, su modo de jugar. Para mí son uno de los mayores favoritos'.

Agregó que Francia se ha mostrado como buen equipo en su duelo contra Alemania y que será un rival 'incómodo' para todos.

Consideró, sin embargo, que el campeonato no tiene un 'destacado favorito' y que a él más le interesa 'quién será sorpresa, quién logrará resultados desde el segundo plan'. EFE

Nh-sn/jk/og

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 3124855 y otros)