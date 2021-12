Meindl: 'La sensación de volver a jugar es increíble'

Madrid, 9 dic (EFE).- Leo Meindl, alero brasileño del Urbas Fuenlabrada, se mostró satisfecho por su vuelta a las canchas tras superar una lesión durante el encuentro que midió a su equipo contra el Valencia Basket en la Liga Endesa.

'Yo estaba muy preparado mentalmente. En lo físico no estaba al cien por cien pero estaba entrenando todos los días que podía, he hecho todo lo que he podido para mantener la forma física y he vuelto muy bien, la verdad. Por todo ello la sensación de volver a jugar es increíble', explicó en declaraciones difundidas por el club.

Mendl, que retornó casi dos meses después, anotó 13 puntos y capturó 2 rebotes durante el choque en 19 minutos de juego. Todo ello le produjo 'una felicidad enorme' a la que espera dar continuidad.

'Lo que persigo es poner intensidad, emplear todas las ganas que pueda en los partidos y dejar que el juego fluya, que el talento hable por sí. La voluntad de competir siempre tiene que estar ahí y es lo que busco', declaró.

Además habló sobre la mejora de los suyos: 'El clima de los entrenamientos está muy bien, creo que estamos un poco más mentalizados de cómo es la liga, de la importancia de cada partido. Cada entrenamiento es una guerra para mejorar y en los partidos debe ser lo mismo'. EFE

