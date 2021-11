Mejía: 'Si mantengo esta continuidad y calidad puedo hacer grandes cosas'

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El tenista colombiano Nicolás Mejía, número 275 del ránking ATP, lamentó la derrota frente al estadounidense Frances Tiafoe pero se mostró confiado en que si mantiene esa 'continuidad y calidad' mostrada en el torneo puede hacer 'grandes cosas' en el futuro.

Mejía cayó con Tiafoe, número 38 del ránking ATP, por 4-6, 6-3 y 7-6 en 2 horas y 38 minutos, en la última eliminatoria del Grupo E de las finales de la Copa Davis que se disputa en la sede de Turín (Italia).

'Mi único enfoque es producir lo que he venido produciendo, cumpliendo objetivos y eso me dará una seguridad para competir al más alto nivel todas las semanas. Lo más importante es mantener la regularidad en el futuro', dijo Mejía, en conferencia de prensa.

El tenista colombiano analizó el partido y reconoció que 'al principio tenia un poco de nervios por no estar a la altura de la situación'.

'La tranquilidad me la han dado los últimos meses con un objetivo claro. Lo que he hecho y he podido controlar este tiempo lo he hecho muy bien. No tengo nada que reprocharme, tengo que seguir por este camino y cosas grandes llegarán. Hoy, por ejemplo, me va a costar dormir, pero si mantengo esta continuidad y calidad podré hacer grandes cosas para el tenis', confesó.

'Sentir que tantos colombianos me apoyan y corean mi nombre es espectacular y me llena mucho de ilusión', reconoció el colombiano, que también perdió en la otra eliminatoria del Grupo E en el partido con el italiano Lorenzo Sonego. EFE

