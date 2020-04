Mejor película narrativa del SXSW, ligada a industria audiovisual colombiana

Bogotá, 28 abr. (EFE).- El filme estadounidense Shithouse, seleccionado como la mejor película narrativa del festival South by Southwest (SXSW), está ligado a la industria audiovisual de Colombia, país en el que se editó la posproducción del audio del largometraje.

El gerente del estudio One Thousand Birds (OTB), Andrés Velásquez, destacó que el trabajo se hizo en Bogotá, donde esa compañía inició operaciones en febrero de este año y se convirtió así en la primera ciudad donde trabaja esta empresa fuera de Estados Unidos.

Entre los aspectos que tomó en cuenta la compañía para establecer una oficina en la capital colombiana, el ejecutivo destacó la ubicación geográfica, el talento humano, el fácil acceso a locaciones y el buen posicionamiento logrado por la ciudad dentro de la industria internacional.

'La mano de obra que tiene Bogotá es muy bien reconocida, con gente muy buena en lo que hace. El talento que se encuentra en la ciudad y en el país es muy capacitado, trabajador y que con una gran sed de aprendizaje laboral', añadió Velásquez, citado en un comunicado de la agencia de promoción Invest in Bogota.

A pesar de que el SXSW tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus, su parcela competitiva de cine sí entregó los premios del jurado del festival, que fueron a parar a 'Shithouse' en el apartado de mejor película narrativa y a 'An Elephant in the Room' en la categoría de mejor documental.

DESTINO ATRACTIVO PARA LA CREATIVIDAD

Según el Ministerio de Educación, en Bogotá se graduaron entre 2010 y 2016 más de la mitad de los profesionales en carreras afines a las industrias creativas y culturales en Colombia.

Entre tanto cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), citadas en la información, señalan que cerca del 40 % de las 9.000 empresas que constituyen el ecosistema empresarial de las industrias creativas en Bogotá tienen como actividad principal la producción, transmisión y/o postproducción de contenidos para el sector audiovisual.

Eso, en opinión del director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez, 'hace que la ciudad tenga un potencial amplio para el desarrollo de operaciones de compañías audiovisuales internacionales como OTB'.

Entre tanto, la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro, señaló que 'la reciente llegada de OTB al país refleja el potencial con el que cuentan las industrias creativas y la economía naranja para atraer grandes estudios internacionales que ven en el mercado colombiano una oportunidad ideal para instalarse'.

'Estas industrias que tienen un ADN de innovación cobran aún mayor relevancia en la coyuntura actual, dada su capacidad de transformarse y seguir aportando al desarrollo de Colombia', explicó Santoro. EFE