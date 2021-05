Melina León le pide a víctimas de abuso tener 'fuerza' para sobrellevarlo

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 20 may (EFE).- La cantante puertorriqueña Melina León exhortó a todas las mujeres que han sido y son víctimas de violencia machista a que 'agarren fuerzas' a través de sus canciones, en las que reclama por esta problemática social, tal y como hizo en su más reciente tema, 'Predecible'.

Así lo indicó la artista en entrevista con Efe, en la que rememoró otras canciones propias como 'Mucho más mujer', 'Un extraño en mi bañera' o 'Cuando una mujer', en las que relata los abusos que reciben las mujeres.

'Tengo muchas canciones que van con esa temática, pero este tema es parte de, en que uno se pueda identificar y que la mujer a través de la música pueda agarrar fuerzas. A través de la música te puede llegar el mensaje', afirmó Yamillette Aponte, nombre de pila de la artista, de 47 años.

Y tras admitir que su madre fue también víctima de violencia machista y reconocer que esta problemática social 'siempre ha pasado', le impactó el hecho de que hace varias semanas dos jóvenes puertorriqueñas fueron asesinadas.

'Esto siempre ha pasado, pero el que haya sido tan corrido, parece una película de terror. Lo importante es que se tome acción ahora y después no se olviden de la problemática', indicó la artista, quien adelantó que 'Predecible' se incluirá en un próximo EP.

Una de esas dos jóvenes que recientemente fueron asesinadas fue Keishla Rodríguez Ortiz, a manos presuntamente del boxeador Félix Verdejo.

El caso de Rodríguez Ortiz estremeció a Puerto Rico, cuando su familia la reportó desaparecida.

Activada la Alerta Rosa, que se pone en marcha en casos de violencia de género, su madre dio a conocer que la joven estaba embarazada de un mes fruto de una relación de 11 años con el boxeador, además de responsabilizar a éste de su desaparición.

Las versiones atribuidas al hoy acusado indican que Verdejo secuestró a Keishla, y al esta entrar en su vehículo, le propinó varios golpes en la cara, que se presumen fueron los que provocaron una fractura en la mandíbula y en la nariz.

La joven perdió el conocimiento y fue inyectada con heroína mezclada con fentanilo y después fue amarrada con bloques y lanzada a la laguna San José, en San Juan, donde las autoridades encontraron su cuerpo el 1 de mayo.

Verdejo se entregó ese mismo día a las autoridades federales estadounidenses tras presentarse una denuncia en su contra.

La acusación incluye hechos que hacen que el caso sea elegible para la pena de muerte, prohibida por la Constitución de Puerto Rico pero que podría llegar a aplicarse para los acusados si el juicio se celebra fuera de la isla.

'A mí no me gustaría decir que lo maten, jamás, porque yo no creo en eso. Quien te da la vida, te la quita, que es papá Dios', opinó León, madre de un hombre de 28 años, ante la posibilidad de la pena capital contra Verdejo, también padre de una criatura.

'Pienso en esa madre que está sufriendo, igual que la madre de la nena, porque como madre no tienes el control de lo que hacen tus hijos, y a lo mejor esa mujer hizo todo lo posible por echar a ese nene hacia adelante y de momento él sacó ese monstruo e hizo esa barbaridad. Yo jamás quisiera ponerme en esa posición de ver a mi hijo morir así, porque como madre uno sufre', sostuvo.

La también intérprete de temas como 'Baño de luna', 'Mujeres liberadas' y 'Quédate con él' propuso que Verdejo cumpla una larga sentencia y se le restrinjan los derechos en la cárcel de estar algún tiempo fuera de su celda como castigo.

'No estoy de acuerdo en que le quiten la vida a alguien, pero tiene que sufrir castigo. Si vas a estar en la celda, pues que no salga de ella y le restringen derechos', agregó.

Sobre 'Predecible', la artista explicó que el tema lo grabó en febrero de 2020, un mes antes de que se reportara el primer caso de la covid-19 en la isla, por lo que decidió detener todo plan promocional hasta ahora.

La artista también contrajo el virus en octubre de 2020, del cual aún se repone, según dijo a Efe.

'Todo el tiempo estoy congestionada, como si tuviera una alergia eterna. Los primeros meses estuve sin aire, con dolor en las coyunturas y las rodillas. El estar sin respirar es lo peor del mundo', admitió. EFE