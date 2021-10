Melnikova lidera fase de clasificación, Rebeca Andrade se centra en aparatos

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- La renuncia de la brasileña Rebeca Andrade, subcampeona olímpica, a hacer el ejercicio de suelo, y por tanto a clasificarse para la final del concurso completo, abre las puertas del título mundial de gimnasia artística a la rusa Angelina Melnikova, líder en la ronda de clasificación que se completó este martes en Kitakyushu (Japón).

Melnikova sumó 57,065 puntos tras pasar por los cuatro aparatos, por delante de los 55,749 y 55,700 de las estadounidenses Leanne Wong y Kayla di Cello.

En la final del jueves no se tendrán en cuenta estas notas, pero la rusa, oro por equipos y bronce individual en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, mostró una regularidad superior que la convierte en máxima aspirante al oro a sus 21 años, dos después de ser tercera en la anterior edición.

Wong, de 18 años, y Di Cello, de 17, dieron un paso adelante para consolidarse como la base del equipo estadounidense en el nuevo ciclo olímpico, mientras su compañera Simone Biles, cinco veces campeona mundial, continúa de baja y en tratamiento psicológico.

Rebeca Andrade, que tenía todo a su favor para ser la primera brasileña campeona del mundo en el concurso completo, decidió 'tomar la mejor decisión' para su cuerpo y no hacer el ejercicio de suelo, lo que la dejó fuera de la clasificación general.

Sin embargo, se lució en la clasificación de los otros tres aparatos y pasó con la mejor nota a las finales de salto -es campeona olímpica de este aparato- y de barras asimétricas y con la octava a la de barra de equilibrios.

'Sabía que si hacía el entrenamiento de suelo mi cuerpo no sería capaz de asumirlo y que podría ocurrir algo que no deseaba. No quiero volver a estar fuera de competición por una lesión', manifestó Andrade, de 22 años y operada tres veces de rotura de ligamentos en la rodilla.

Entre las 24 gimnastas clasificadas para la final del concurso completo figuran la japonesa Hitomi Hatakeda, la rusa Vladiskava Urazova, la portuguesa Filipa Martins (sexta, en la mejor actuación de su carrera) y las gemelas italianas Asia y Alice d'Amato, separadas por solo una milésima en los puestos 12 y 13.

España no participa en estos Mundiales en el concurso femenino.

Entre las representantes latinoamericanas, la ecuatoriana Alais Perea terminó la ronda de clasificación en el puesto 29 (48,274 puntos), la mexicana Paulina Campos en el 31 (47,899) y la colombiana Yiseth Valenzuela en el 45 (45,899).

La también mexicana Natalia Escalera se clasificó para la final de salto con la sexta mejor nota, 13,633, por 14,800 de Andrade. EFE

