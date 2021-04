Mendilibar: “Vamos a hacer ver que sabemos sufrir de verdad”

Madrid, 3 abr (EFE).- José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, analizó la situación de su equipo tras la derrota frente al Real Madrid (2-0) que les mantiene en la parte baja de la tabla con 23 puntos, y quiso ser positivo asegurando que dependen de ellos mismos y que van a “hacer ver a todo el mundo” que saben sufrir “de verdad'.

“Podía darse un año de encontrarnos en esta situación de estar sufriendo. Tanto como este año no hemos sufrido. Saber que somos un equipo que tenemos que sufrir y a ver si sabemos sufrir de verdad. Somos un equipo pequeño, de un pueblo pequeño, pero eso no quiere decir que no sepamos sufrir, que bajemos los brazos y que nos dejemos ir. Vamos a hacer ver a todo el mundo que sabemos sufrir de verdad y que cada partido al contrario le va a costar mucho sacar algo contra nosotros. Dependemos de nosotros, de nadie más”, comentó en rueda de prensa.

Mendilibar intentó explicar el mal arranque de su equipo: “Viendo el inicio, con las primeras jugadas y tanta participación del VAR, goles anulados... parece que te han podido meter ocho goles con acciones que no deberían seguir en juego', dijo.

'El primer gol legal ha venido tras un error nuestro con un balón nuestro en mitad de campo. Me estoy repitiendo mucho en rueda de prensa con esto. Eso ha abierto la lata a falta de cuatro minutos para el descanso. El gol es un error. Si te meten por una gran acción, dices venga vamos a seguir peleando. Pero después de ese gol, nos costó”, continuó.

El técnico del Eibar insistió, como viene haciendo desde la implantación del sistema de videoarbitraje (VAR), en que no entiende su funcionamiento y que perjudica al fútbol y a los árbitros.

“Cuando el VAR entra en funcionamiento, nos quedamos ahí acomplejados y dormidos, aunque te favorezca la decisión. Bueno, no me ha favorecido ninguna, estaban en fuera de juego. Siempre digo lo mismo, el VAR les hace peores a los árbitros. Anular un gol por un fuera de juego 40 segundos antes... no lo entiendo. Igual como yo soy así, a mis jugadores también les cuesta entender; pero cuando antes entremos en ese entendimiento, pues mucho mejor, pero yo soy un cabezón”, explicó.

Además, Mendilibar confirmó que Bryan Gil, reciente internacional absoluto con España, sufrió una lesión pero que no saben “exactamente” que tiene, ya que aún no le han hecho pruebas. EFE

