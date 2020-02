Mendy: “El Madrid es la determinación para ganarlo todo”

Madrid, 28 feb (EFE).- El francés Ferland Mendy atraviesa un gran momento en su primera temporada con el Real Madrid, ya que se ha hecho con la titularidad en el lateral izquierdo y espera vivir otro Clásico “especial” este domingo (21:00 horas CET), tras disputar los 90 minutos en el primero del pasado 18 de diciembre, con la camiseta de un club que define como “la determinación para ganarlo todo”.

“El Real Madrid es la determinación para ganarlo todo, de hacerte con todo. Conseguir cada trofeo e intentar ganar el mayor número de partidos. Estar el máximo tiempo posible a un nivel altísimo. Es la exigencia, incluso cuando pierdes en un entrenamiento te disgusta. Cuando ganas, todo está bien. Son las verdaderas ganas de querer vencer siempre. Hasta en los entrenamientos es así. Da igual el ejercicio, quieres ganar. Cuando estás ahí, cuando entrenas, quieres ganarlo absolutamente todo”, comentó el defensa galo en una entrevista en Realmadrid TV.

Mendy repasó también lo que supone un partido contra el Barcelona con la elástica blanca: “Es verdad que mi primer Clásico fue especial. Ya había jugado en el Camp Nou con el Lyon, pero con la camiseta del Madrid es otro ambiente, es diferente. Es un partido que no se vive de la misma manera que otro. Es un partido que quieres ganar”, dijo.

El francés aterrizó en verano en la capital de España para reforzar el lateral izquierdo y repasó su primer encuentro con su compatriota Zinedine Zidane, así como sus primeros meses en el club: “En el primer encuentro con Zidane hablamos y me dijo que era bienvenido, que era un jugador más de su equipo y que demostrase lo que valgo, que lo diera todo”.

“Cuando llegas a un equipo nuevo es complicado soltarse directamente, pero creo que partido a partido me voy soltando y espero llegar al máximo para aportar más en ataque. Estoy más centrado en defender bien que en atacar. En Lyon defendía menos y atacaba mucho, así que tengo que encontrar el punto intermedio para hacerlo bien”, añadió.

Un Mendy que está siendo importante en el equipo, siendo el lateral titular para Zidane, y que fue clave en la victoria en el último derbi frente al Atlético de Madrid (1-0) dando la asistencia al también francés Karim Benzema: “Entro por el interior para liberar a Vinicius Jr. Él aguanta el balón, me voy en profundidad y me lo pasa. Después veo que Karim se desmarca y no lo dudo, pongo un centro potente y él marca. Le había visto antes de centrar y no dudé. Sabemos bien que a Karim le gusta el balón ahí y salió perfecto”, narró.

Por último, el lateral destacó la importancia que está teniendo Benzema para su adaptación: “Hablo muchísimo con Karim, me da muchos consejos y también hablamos sobre cómo le gusta que le llegue la pelota. Me entiendo muy bien con Benzema dentro y fuera del terreno de juego, así que intento hacer todo lo posible para darle buenos balones”, concluyó. EFE

