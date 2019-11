Menéndez fue tricampeón con Boca y River

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 19 nov (EFE).- Los jugadores de River Plate que el 23 de noviembre disputarán la final de la Copa Libertadores ante el Flamengo intentarán quedar en la historia del club al consagrarse bicampeones del torneo. Sin embargo, hay alguien a quien difícilmente podrán igualar: Norberto Menéndez.

El delantero, fallecido en 1994 a sus 57 años, aparece en los libros de historia del fútbol por algo que parece irreal.

'El Beto' jugó en cinco clubes y estuvo en el Mundial de Suecia 1958. Pero lo más llamativo es que ganó seis títulos, tres con River Plate y luego otros tres con su clásico rival, Boca Juniors.

Menéndez nació en 1936 en Buenos Aires.

Comenzó su carrera en Sacachispas y luego pasó a River Plate, club en el debutó en 1954. Su primer partido profesional fue nada más y nada menos que ante Boca Juniors en la Bombonera.

Menéndez fue suplente e ingresó en lugar de Ángel Labruna, el ídolo máximo del club junto a Marcelo Gallardo, el actual entrenador.

El Millonario se impuso por 1-0 con un gol de Eliseo Prado.

Al año siguiente se afianzó como titular y ganó la Liga local de ese año. También se consagró en 1956 y 1957.

Menéndez, uno de los casos más curiosos del fútbol argentino, también disputó el Mundial de Suecia 1958.

Estuvo en los tres partidos que jugó la Albiceleste (derrota 1-3 ante Alemania Federal, victoria 3-1 ante Irlanda del Norte y caída 6-1 ante Checoslovaquia) y anotó un gol, en el triunfo ante los irlandeses.

'Lo de Suecia fue un golpe tremendo. Argentina no competía en un Mundial hacia 20 años y nos mataron', dijo años más tarde a la prensa.

En 1961 jugó en Huracán y dos años más tarde arribó a Boca Juniors.

'A principios del 61 me vendieron a Huracán, pero fue tanga (una estafa), porque en realidad la plata la puso Boca. Lo que pasó fue que no se podía hacer la venta directamente de River a Boca y entonces se inventó lo de Huracán. En el Globo jugué unos pocos partidos y decidí parar, a ver si todavía me lastimaba y no podía entrar en Boca, como yo quería', reveló.

En Boca, al igual que en River, ganó tres torneos al consagrarse en 1962, 1964 y 1965. El primer título le permitió al Xeneize cortar una racha de ocho años sin ser campeón.

En total, disputó 14 superclásicos, ocho con la camiseta de River Plate y seis con la de Boca Juniors. En el Millonario anotó cinco goles ante su eterno rival y en el Xeneize otros dos.

Sin embargo, aseguró que su etapa en Boca fue 'totalmente diferente a la de River'.

'En River salíamos campeones y nos íbamos a festejar de esmoquin. Acá en cambio íbamos en pulóver a una cantina con los dirigentes y en medio de la gente que celebraba. Y uno nació humilde, llegó al fútbol con remiendos en el pantalón y en Boca me sentía identificado', afirmó.

'Futbolísticamente me quedo con la época que jugué en River. Como satisfacción elijo los seis años en Boca', añadió.

En 1968 pasó a Colón y en 1970 emigró al fútbol uruguayo, donde se retiró.

Pero antes, en agosto de 1967, cuando jugaba en Boca, protagonizó un siniestro de tránsito en el que murieron dos de sus mejores amigos.

'Le di un toque al volante y salimos despedidos hacia los árboles. El capó entró normalmente debajo de la columna. El techo desapareció. Bajé desesperado y lastimado, voy a agarrar al de atrás y noto que la columna le destrozó la cabeza. Trato de auxiliar al otro y se me muere en los brazos. A partir de ahí quedé arruinado para siempre', relató. EFE