Menores afectados por yihadismo en Mozambique temen por su salud y educación

Maputo, 20 may (EFE).- Perder documentos de identidad esenciales para acceder a servicios públicos, no poder asistir al colegio o contraer enfermedades como la malaria o el cólera son algunas de las preocupaciones de los menores desplazados en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, según advirtió hoy la organización humanitaria Save the Children.

'Ojalá pudiera tener mi certificado de nacimiento y carnet de identidad. Los perdí todos', aseguró desde el distrito de Metuge a esta ONG una adolescente de 16 años, una más de los menores desplazados por el conflicto yihadista que asola la provincia mozambiqueña desde 2017.

Tras los ataques perpetrados por el grupo yihadista Al Shabab en la ciudad norteña de Palma el pasado 24 de marzo, al menos 52.648 personas se han visto forzadas a dejar sus casas a fecha de 18 de mayo, de las cuales un 43 % son menores, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

'Los niños están sufriendo desproporcionadamente en este conflicto (...). No es sorprendente que teman por su educación y su salud. Todos ellos han huido para salvar sus vidas de un conflicto brutal que ha dejado a tantas personas heridas o muertas', subrayó en un comunicado Chance Briggs, director de Save the Children en Mozambique.

El paradero de sus progenitores es otra de las preocupaciones en el caso de los menores no acompañados, que suman 653 entre los desplazados por el ataque de Palma y hasta 1.970 en general en la provincia de Cabo Delgado, según los datos publicados en marzo por la OIM.

'Algunos de nosotros no estamos con nuestros padres en este centro y no tenemos contacto con ellos, no sabemos dónde están', narró un niño de 12 años, según recoge un informe realizado por la organización con testimonios de 184 menores -131 desplazados y 53 de las comunidades locales que los acogen- con edades entre 12 y 17 años.

Asimismo, los menores entrevistados expresaron su preocupación por la exposición a enfermedades y los obstáculos para asistir al colegio.

'El agua del tanque es salada, así que bebemos directamente de la fuente de agua, aunque nos han dicho que no la bebamos por el cólera', relató un adolescente de 17 años.

Según las autoridades médicas locales y la Organización Mundial de la Salud, si bien se mantiene una tendencia decreciente de las infecciones de cólera en la mayoría de distritos de Cabo Delgado, la provincia sigue inmersa en un brote que ha supuesto 3.334 nuevos casos entre enero y marzo de 2021.

Asimismo, también entre enero y marzo, los casos de malaria registrados en la provincia norteña experimentaron un aumento del 30,3 % respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 138.160 en 2020 a 179.967 en 2021.

El grupo yihadista Al Shabab, que no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia, aterroriza el norte de Mozambique desde 2017 y ha causado hasta la fecha más de 2.830 muertos, entre ellos más de 1.400 civiles, según las últimas cifras del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

El conflicto ha provocado también el desplazamiento de más de 700.000 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). EFE