Menores de 16 y 17 años en Bolivia se sienten aliviados con vacuna anticovid

Cochabamba (Bolivia), 25 oct (EFE).- Los jóvenes de 16 y 17 años en Bolivia dicen sentirse 'aliviados' y entusiasmados tras recibir la vacuna contra la covid-19 que este lunes se empezó a aplicar a este grupo de menores en varias ciudades del país.

Regiones como La Paz y Santa Cruz iniciaron el viernes pasado la inmunización a los adolescentes y desde este lunes se extendió a otros lugares del país tras el arribo este fin de semana de un lote de más de un millón de dosis de Pfizer.

En esta primera jornada en Cochabamba se habilitaron dos puntos de vacunación donde la asistencia ha sido dispar ya que en uno se registra gran afluencia de padres y jóvenes y en otro la concurrencia ha sido baja.

Una joven que acudió a vacunarse en compañía de sus padres dijo a Efe que se sentía 'aliviada' y que vacunarse era 'una responsabilidad como ciudadanos, pensar en el prójimo es también pensar en nosotros'.

Otro adolescente que esperaba su turno en la fila afirmó que estaba 'feliz' y que todos deberían ir a vacunarse.

La doctora Khaterine Arnez, responsable del punto de vacunación en la Escuela Técnica de Salud en Cochabamba, se mostró optimista por la gran afluencia en ese lugar y dijo a Efe que hacia el mediodía unos 500 jóvenes ya habían recibido la primera dosis.

En cambio la doctora Andrea Valdivia, del Complejo Petrolero, consideró que la poca afluencia de menores en ese punto se debe a la falta de información y lamentó que a mediodía solo se habían aplicado unas 150 vacunas, de las 1.000 dosis disponibles en ese lugar.

Valdivia señaló que los puntos estarán atendiendo de manera exclusiva hasta las 21.00 hora local (01.00 GMT) para los jóvenes que no puedan acercarse en horas de clases o que los padres no puedan por trabajo, para que 'no haya excusas'.

Para poder acceder a la vacuna los jóvenes deben estar acompañados de sus padres y presentar un formulario de consentimiento firmado por sus tutores legales.

Según el reporte semanal del Ministerio de Salud de Bolivia, que corresponde del 18 al 24 de octubre, los casos aumentaron un 18 %.

En la última jornada Bolivia reportó 210 casos para un total de 509.919 contagios desde que se detectó el virus en marzo de 2020 y tres fallecidos, lo que elevó a 18.901 los muertos por la pandemia.

Según el informe de vacunación del Ministerio de Salud, se han aplicado hasta el momento 7.470.155 dosis entre la primera, la segunda y la unidosis.

De esa cifra 159.582 corresponden a las terceras dosis de las vacunas AstraZeneca que se han aplicado por este mes de octubre a los mayores de 18 años.

El ministerio destacó que un 62,2 % de los mayores de 18 años ya han completado el esquema de las vacunas con los fármacos Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen. EFE

