Mercado reconoce que ganar el Balón de oro es el punto más alto en su carrera

Monterrey (México), 8 nov (EFE).- Liliana Mercado, centrocampista de Tigres UANL, afirmó este lunes que obtener el Balón de oro a la mejor futbolista de la temporada 2020-2021 de la liga femenina del fútbol mexicano significa el punto más alto en su carrera.

'Estoy feliz porque este premio hace de este día uno de los más especiales para mí. Es el punto más significativo a lo largo de mi carrera por todo lo que representa', aseveró la capitana de Tigres luego de recibir el trofeo.

Es la primera vez que la liga femenina entrega este premio que Mercado dedicó a compañeras y cuerpos técnicos que la han apoyado en su paso por Tigres.

'Siempre he dado lo mejor para mi equipo. Es el esfuerzo de mucho tiempo, pero no sólo mío, sino de todo el equipo, de todos mis entrenadores y compañeras que he tenido en Tigres. Para todos ellos, gracias', compartió.

La futbolista mexicana recibió el galardón de manos de Mikel Arriola, presidente de la liga; Mariana Gutiérrez, directora de la Liga femenina; y Mauricio Culebro, presidente de los Tigres; previó al duelo de la jornada 15 del Apertura 2021 ante Pumas UNAM.

'Es un día de fiesta para Tigres y para la Liga porque estamos frente a una gran figura del fútbol femenil que por primera vez recibe el Balón de oro del fútbol mexicano. Liliana, es un orgullo entregarte este premio', fueron las palabras de Arriola.

El Balón de oro se entrega mediante una votación que emiten las capitanas y entrenadores de los 18 equipos que conforman el campeonato, además de un grupo de periodistas.

Mercado, 33 años, también fue la primera jugadora de la liga femenina de este país, que arrancó en 2017, en llegar a los 150 partidos disputados.

Desde el Apertura 2017 la capitana de Tigres acumula 26 goles y una hoja limpia de expulsiones a lo largo de su estancia en las felinas.

En el actual Apertura 2021 Liliana Mercado ha jugado 14 partidos, ha convertido un tanto y ha ayudado a Tigres a caminar invictas en el certamen que dominan con 43 puntos, producto de 14 victorias y un empate.

La futbolista número siete ha sido cuatro veces campeona de liga con su conjunto en las ediciones del torneo de Clausura 2018, 2019, 2020 y 2021.EFE

