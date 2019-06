Mercosur incrementará PIB de Brasil en 87,500 millones de dólares

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea firmado este viernes en Bruselas incrementará el PIB de Brasil en unos 87,500 millones de dólares en 15 años, informó el Ministerio de Economía del país.



Según las proyecciones de la cartera, este incremento del PIB podría alcanzar los 125,000 millones de dólares si se llevan en cuenta la reducción de las barreras no tarifarias y el aumento de la productividad total.



"El aumento de las inversiones en Brasil, en el mismo período, será de unos 113,000 millones de dólares. Respecto al comercio bilateral, las exportaciones brasileñas a la UE presentarán ganancias de casi 100,000 millones de dólares hasta 2035", añadió la nota remitida a la prensa.



Pese a que el texto del acuerdo todavía no ha sido publicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil adelantó que, cuando entre en vigor, productos agrícolas de "gran interés" para el país, como "jugo de naranja, frutas y café soluble" tendrán las tarifas eliminadas.



También se reconocerán como "distintivos de Brasil" productos como cachazas, quesos, vinos y cafés.



Asimismo, los exportadores brasileños lograrán ampliar su acceso, a través de cuotas, a los mercado de carnes, azúcar o etanol.



"Las empresas brasileñas serán beneficiadas con la eliminación de tarifas de exportación de un 100 % de los productos industrializados. Así, se equipararán las condiciones de competición entre otros socios que ya poseen acuerdos de libre comercio con la UE", detalló el ministerio a través de un comunicado.



Además, el tratado garantizará el acceso efectivo en segmentos de servicios, como comunicación, construcción, distribución, turismo, transportes o finanzas.



"En compras públicas, empresas brasileñas obtendrán acceso al mercado de licitaciones de la UE, estimado en 1,6 billones de dólares. Los compromisos asumidos también van agilizar y reducir los costes de los trámites de importación, exportación y tránsito de bienes", añadió el Itamaraty.



De esta forma, el acuerdo resultaría en un incremento de la competitividad de la economía brasileña "al garantizar a los productores nacionales, acceso a insumos de alta tecnología y a precios más bajos.



"La reducción de barreras y la mayor seguridad jurídica y transparencia de reglas van a facilitar la inserción de Brasil en cadenas globales de valor, con generación de más inversiones, empleos y renta. Los consumidores también serán beneficiados con acceso a una mayor variedad de productos a precios competitivos", subrayó.



La UE, integrada por 28 países, es el segundo socio comercial del bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela -que está suspendida-, y el primero en el segmento de inversiones.



El Mercado Común del Sur, en tanto, es el octavo principal socios comercial extrarregional del bloque europeo.



De hecho, según datos del Itamaraty, la corriente de comercio birregional superó los 90,000 millones de dólares en 2018.



En 2017, las inversiones de la UE en el Mercosur sumaba unos 433,000 millones de dólares.



Brasil, a su vez, realizó transacciones comerciales con la UE en 2018 por unos 76,000 millones de dólares, con un superávit de unos 7,000 millones.



El valor de las exportaciones al bloque europeo alcanzó los 42,000 millones de dólares, cerca de un 18 % del total de sus ventas al exterior.



Asimismo, Brasil se destaca como el cuarto mayor destino de inversiones externas directas de los países de la Unión Europea en el mundo, y el primero en América Latina, acaparando casi la mitad de las inversiones en la región.



El acuerdo se logró en la tarde de este viernes en Bruselas, sede de la Unión Europea, donde se llevaba a cabo una de las múltiples rondas de negociaciones que hubo desde 2016, cuando se renovaron las intenciones de ambas partes para configurar el acuerdo.



La firma del mismo se hizo pública mientras los principales jefes de Estado del Mercosur y la UE se encuentran en Osaka (Japón) para la cumbre anual del G20, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.



Por su parte, Bolsonaro tildó de "histórico" el acuerdo de libre comercio, que se había empezado a negociar en 1999 y sostuvo que "será uno de los más importantes de todos los tiempos".



"Prometí que comercializaría con todo el mundo, sin sesgos ideológicos. No fue una retórica vacía de campaña, típica de la vieja política. Es en serio! Estoy cumpliendo esa promesa más, que dará frutos en un futuro próximo. Vamos a abrir nuestra economía y cambiar Brasil a mejor!", sostuvo el mandatario a través de su cuenta en Twitter.



También felicitó al equipo que integra su Gobierno, sobre todo los ministros de Exteriores, Agricultura y Economía por sus esfuerzos para lograr el acuerdo y subrayó la importancia de las reuniones que mantuvo en Osaka con los jefes de Estado de Alemania, Francia y Argentina para alcanzar este resultado.



"Tras 20 años, y sin un sesgo ideológico, (alcanzamos) la victoria. Enhorabuena BRASIL!", concluyó Bolsonaro, quien acompañó el texto con una foto suya en Japón al lado del presidente de Francia, Emmanuel Macron.