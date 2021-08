Merino, el efímero presidente de Perú, narra en libro sus 5 días en el poder

Lima, 5 ago (EFE).- El efímero presidente de Perú, Manuel Merino, presentó este jueves 'El verdadero golpe', un libro que relata desde su punto de vista los cinco días que duró su fugaz mandato presidencial, uno de los capítulos más turbulentos de la historia reciente de la política peruana.

En este libro, Merino defiende la serie de acontecimientos que le llevaron a reemplazar en el poder al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), calificados por este de 'golpe de Estado', y culpa a la 'caviarada' (izquierda progresista) de promover las masivas manifestaciones que causaron su dimisión.

Durante la presentación del libro, Merino aseguró que 'era necesario para que el Perú entero pueda conocer la verdad y desenmascarar ese sistema de corrupción que trafica con la política'.

En esta publicación, editada por el diario Expreso, el expresidente justificó la destitución de Vizcarra por parte del Congreso el pasado octubre, ante sospechas de presuntos sobornos recibidos cuando ejercía de gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

La destitución causó un cambio de signo político en el Ejecutivo, ya que la Presidencia debía ser asumida entonces por el presidente del Congreso, que en ese momento era Merino.

OBJETO DE HISTÓRICAS PROTESTAS

Así, con apenas 5.000 votos que le habían valido para ser congresista por la norteña región de Tumbes, Merino alcanzó la Presidencia, lo que desató la ola de protestas más grandes de los últimos veinte años en Perú.

Merino conformó un Gobierno de corte ultraconservador, con ministros escogidos con la ayuda de sus colegas congresistas de Acción Popular Ricardo Burga y Víctor Andrés García Belaunde.

'De repente el gabinete fue la burla del pueblo peruano. Decían que estaba lleno de viejos y que no estaba a la altura, cuando en realidad en ese gabinete estaba la calidad y la esperanza del Perú. Sabían lo que tenían que hacer', afirmó Merino.

Ni bien asumió la Presidencia transitoria, el Gobierno de Merino se caracterizó por una fuerte represión de las protestas, que causaron al dos muertos y cientos de heridos, hechos por los que actualmente está imputado por la Fiscalía por el presunto delito de homicidio.

Tras la protesta que causó dos muertes por disparos presuntamente de la Policía, Merino se vio obligado a dimitir después de quedarse solo tras la renuncia en bloque de todos sus ministros, aunque reconoció que su propósito era resistir en el poder.

'El mensaje nuestro era mantenernos, pero hubo situaciones que eran incontenibles, y creo que teníamos que apostar por la tranquilidad del país, por la gobernabilidad y por el espacio de las cosas que tenían que darse en el buen sentido de la palabra y en los mejores momentos', apuntó.

DESCONTENTO CON SUS SUCESORES

Sin embargo, Merino lamentó que el Congreso eligiese para reemplazarlo a Francisco Sagasti, congresista del centrista y liberal Partido Morado, cuya figura aplacó la crisis, y sobre todo le molestó que eligiesen a la izquierdista Mirtha Vásquez para presidir el Legislativo.

'Yo desde Palacio de Gobierno llamaba y decía: 'no acepten eso, no pueden permitir eso. Regalen la Presidencia, pero no el Congreso'. La consecuencia es que hemos terminado sin poder elegir un Tribunal Constitucional', lamentó Merino.

El expresidente no descartó publicar más adelante otro libro que abarque más hechos porque 'hay mucho que el pueblo debe saber'.

'Aquí hemos querido escoger lo que permita visualizar qué pasó en aquellos momentos y poner al descubierto a personajes que le han hecho mucho daño al Perú, como Vizcarra, Sagasti, el Instituto de Defensa Legal (IDL), los comunistas y 'caviares', que hoy en día son los que nos tienen en esa zozobra a todos los peruanos', afirmó.

En la presentación del libro también participó el abogado y exdiputado Enrique Ghersi y el abogado Juan Antonio Bazán, autor del prólogo, donde califica a Merino como un 'antihéroe' de la democracia. EFE

