Merino: 'Lo toco un poco y no es claro como para que el VAR llame al árbitro'

Madrid, 24 oct (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, explicó este domingo, tras el 2-2 contra el Atlético de Madrid, que toca 'un poco' a Luis Suárez en el penalti que supuso el empate del conjunto rojiblanco, pero advirtió de que 'no es lo suficientemente claro como para que el VAR 'llame' al árbitro Martínez Munuera, y expresó que en la segunda parte no fueron 'fieles' a lo que suelen ser.

'Hay contacto con él. No te voy a mentir. Lo toco un poco, la intensidad es bajísima. A mi parecer, él ya ha golpeado el balón una vez que yo le he tocado y me parece que no es lo suficientemente claro como para que el VAR le llame. Situaciones en las que el VAR interviene son las que son muy, muy claras. El árbitro lo ha visto en directo, no ha pitado nada, no hay intensidad ni nada como para que Luis Suárez caiga de esa manera', aseguró en declaraciones a 'Movistar'.

Más allá de esa jugada, Mikel Merino se va con la sensación de que 'se han escapado dos puntos'. 'Hemos hecho un partido como para ganar. Sí que es verdad que la segunda parte no hemos sido fieles a lo que solemos ser. En la primera parte hemos sido superiores, hemos salido en casi todas las presiones que nos han hecho y luego hemos tenido muchas fases de tener el balón y ellos sufrir en un bloque bajo. La segunda parte teníamos que haber seguido por esa línea. Se nos escapan tres puntos', apuntó.

'Generalmente, cuando vas ganando te entra un poco de vértigo, tienes más miedo de perder que valentía por ganar. Parece que ya has hecho el partido e inconscientemente dejamos de tener el balón. El temor a fallar suele ser más grande cuando vas por delante. Ahí ha estado la diferencia. En vez de seguir con la valentía que hemos estado en la primera parte', abundó.

'Una pena no habernos llevado el partido', lamentó Mikel Merino, cuyo equipo sigue líder: 'Es algo anecdótico. Nos quedamos con el buen trabajo que estamos haciendo. Sobre todo con partidos entre semana y con las bajas que estamos teniendo tiene mucho mérito. Sacamos un punto pero me voy con la sensación de haber podido hacer más'. EFE

