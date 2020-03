Merkel califica de 'inéditas' las medidas adoptadas contra el coronavirus

Berlín, 13 mar (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, calificó hoy de 'inéditas en la historia' de Alemania las medidas adoptadas para atajar la pandemia del coronavirus, un 'caso único' y para el que no se tiene 'experiencia previa'.

En una comparecencia en Cancillería antes de reunirse con los representantes del diálogo social, Merkel aseguró que las instituciones alemanas están tomando medidas para hacer 'todo lo necesario y todo lo que Alemania necesita para que todo salga bien'.

'Es un caso único' frente al que 'no tenemos experiencia', resaltó la canciller, que dijo que frente a la crisis financiera de 2008 y 2009, el 'contrario' aquí es 'un virus que no conocemos, que no sabemos cómo combatir' aún, si con vacunas o medicamentos, y que por eso es preciso actuar 'con fuerza'.

La canciller resaltó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un programa de liquidez para empresas y que el Bundestag (cámara baja) ha aprobado en tiempo récord facilitar la jornada reducida, con garantía de empleo.

Además recordó que los estados federados están empezando a suspender de forma generalizada las clases en colegios, guarderías y universidades, así como los actos culturales.

El programa de créditos del Gobierno alemán -que se presentó hoy como 'sin límite superior' y que relega el dogma del 'déficit cero'- es una medida 'única' para apoyar a las empresas con 'liquidez' 'y también garantizar los puestos de trabajo'.

El Kurzarbeit -la fórmula de reducción de jornada temporal por motivos coyunturales y con garantía de empleo- es asimismo 'muy importante' porque apoya al sector privado además que protege a los trabajadores por cuenta ajena.

Merkel aprovechó también su intervención para pedir a la ciudadanía 'solidaridad' y, a la vez, mantener la 'distancia social', una 'paradoja hoy necesaria' para afrontar la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

De la reunión con empresarios y sindicatos, la canciller indicó que serviría para conocer de primera mano sus preocupaciones y necesidades, pero también para establecer cuál puede ser su 'contribución' para 'superar este tiempo difícil'.

Alemania es uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, con al menos 3.146 afectados registrados y siete víctimas mortales. EFE