Merkel habla con Putin sobre la necesidad de un diálogo en Bielorrusia

Berlín, 18 ago (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, habló hoy por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto y la necesidad de iniciar un dialogo nacional.

Según informó el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, 'la canciller subrayó que el Gobierno bielorruso debe renunciar a la violencia contra los manifestantes pacíficos, poner en libertad de inmediato a los presos políticos y entablar un diálogo nacional con la oposición y la sociedad para superar la crisis'.

La víspera, el Gobierno ya había reiterado estas tres exigencias dirigidas a las autoridades bielorrusas e insistido en una revisión de los resultados de las elecciones por parte de un organismo independiente como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

La portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, subrayó que la OSCE, como organización 'neutral e inclusiva', 'podría abrir en primer lugar una oportunidad para el diálogo'.

Seibert reiteró que las elecciones, en las que se proclamó ganador el actual presidente, Alexandr Lukashenko, que lleva 26 años en el poder, 'no cumplieron los estándares democráticos mínimos' y no fueron 'ni libres ni justas', y que el resultado oficial comunicado por la Comisión Electoral 'no se corresponde con la opinión real en el país'. EFE