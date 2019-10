Merkel: la UE no ha fijado condiciones para una posible prórroga del 'brexit'

Bruselas, 17 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este jueves que la Unión Europea (UE) no ha fijado condiciones para la concesión de una nueva prórroga del 'brexit' en caso de que el Gobierno del Reino Unido no logre apoyo del Parlamento al acuerdo de salida cerrado hoy y decida solicitarla.

'No hemos definido ninguna condición. Es un voto libre de la Cámara de los Comunes y esperamos a ver la decisión. No hemos debatido o decidido sobre el posible resultado ni fijado ninguna condición preliminar', insistió Merkel en una rueda de prensa en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Los líderes de los Veintisiete respaldaron este jueves el acuerdo alcanzado esta mañana entre Bruselas y Londres tras los cambios introducidos en la parte relativa a la frontera de Irlanda, pero hay dudas de que el texto vaya a recibir el apoyo del Parlamento británico, lo que podría obligar al Ejecutivo a solicitar una nueva extensión.

'No hemos negociado el acuerdo pensando en que sería rechazado', dijo la canciller alemana, incidiendo en que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha transmitido a los líderes de los Veintisiete que 'trabajará muy duro para garantizar la mayoría' parlamentaria. 'Tenemos que esperar y ver', declaró.

Preguntada sobre si preferiría una prórroga o un 'brexit' sin acuerdo, Merkel se limitó a afirmar: 'mi posición es que el acuerdo que tenemos hoy es una muy buena solución si se acepta que el Reino Unido sale de la UE, y el Reino Unido quiere hacerlo'.

Merkel destacó que el texto aprobado hoy es un 'compromiso' por ambas partes que ha recibido el apoyo 'unánime' de los Veintisiete porque garantiza las condiciones que exigía la UE de proteger la integridad del mercado único comunitario y evitar levantar una frontera física en Irlanda, respetando así los acuerdos de paz en el Úlster.

La canciller señaló que 'no es un día feliz' porque la UE pierde a uno de sus miembros, pero resaltó que el objetivo de los Veintisiete siempre había sido conseguir una salida ordenada y el acuerdo de hoy 'supone un paso importante más cerca de ese objetivo'.

Con respecto a la relación futura, Merkel destacó que con el Gobierno de Boris Johnson hay más claridad sobre lo que desea el Reino Unido que con su predecesora Theresa May, con lo que se han podido discutir ciertas 'precondiciones' a este respecto.

Mientras que con May no estaba claro si el país querría permanecer en la unión aduanera o no, el de Johnson ha dejado patente que, cuando salga, el Reino Unido va a ser un tercer país que desea negociar sus propios acuerdos comerciales.

Así pues, añadió Merkel, la UE buscará 'negociar rápidamente un acuerdo de libre comercio' con el Reino Unido una vez se retire intentando alcanzar 'la mejor situación posible'. EFE

lpc/cm/acm

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)