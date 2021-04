Merkel no votó en la elección de Laschet a candidato a canciller por la CDU

Berlín, 23 abr (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, no participó en la votación de la junta federal de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), el pasado día 19, en la que se decidía si apoyaban a su presidente, Armin Laschet, para encabezar al bloque conservador en las elecciones generales de septiembre.

Según revela este viernes el semanario 'Der Spiegel', Merkel estuvo presente en la reunión -que se prolongó durante seis horas- y tenía derecho de voto en este órgano del partido de 47 miembros.

No obstante, la canciller optó por mantenerse neutral en el duelo por la candidatura conservadora entre Laschet y el presidente de la Unión Socialcristiana bávara (CSU), Markus Söder.

El voto es secreto en la junta federal de la CDU, en la que se reúne la dirección del partido y los líderes regionales, pero de los 47 potenciales votos que se podían haber esperado en el encuentro sólo se registraron 46 (31 a favor, 9 en contra y 6 abstenciones).

'Der Spiegel' asegura que fue Merkel la participante que optó por no votar. No explica cómo ha conseguido esa información ni si la canciller argumentó en el encuentro su decisión.

Ya antes de que se hiciesen públicas las aspiraciones de Laschet y Söder de luchar por la candidatura conservadora, Merkel aseguró que no se iba a inmiscuir en la selección del nuevo líder.

'Ni me he involucrado ni me voy a involucrar en ese proceso', aseguró en una rueda de prensa al ser preguntada al respecto.

Ni siquiera cambió de opinión cuando el vicepresidente de la formación, Volker Bouffier, le pidió que anunciase públicamente su apoyo por Laschet.

Durante las pasadas dos semanas Laschet y Söder han protagonizado una dura confrontación con pocos precedentes en el bloque que conforman la CDU y la CSU por ver quién se hacía con la candidatura conservadora.

Finalmente se impuso Laschet, porque tras el resultado de la votación en la junta federal de la CDU Söder retiró su candidatura. El presidente de la CSU había anunciado que renunciaría si la CDU apoyaba de forma clara a su presidente como candidato. EFE