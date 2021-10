Merkel reconoce que exigió mucho a los griegos, pero no que se equivocara

Atenas, 29 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este viernes en Atenas que exigió mucho sacrificio al pueblo griego durante la crisis del euro, pero no por ello consideró equivocada la estricta política de austeridad que se aplicó al país.

'Soy muy consciente de las exigencias y retos que afrontaron los griegos para permanecer en el euro, pero al final se consiguió. Muchos gobiernos no aplicaron las reformas necesarias...Ahora, por ejemplo, las privatizaciones ya no son un problema', dijo Merkel en una rueda de prensa con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, al término de su quinta y última visita a Grecia.

La canciller defendió el Pacto de Estabilidad Europeo y aseguró que su flexibilidad es 'excelente', como ha quedado demostrado en la creación del fondo de recuperación postpandemia, que ha sido de mucha utilidad para países especialmente golpeados por las crisis económicas, como el caso de Grecia.

Mitsotakis agradeció a la canciller haber apoyado finalmente este pacto, y se mostró partidario de convertirlo en un instrumento permanente, para lo cual, subrayó, los países del sur como Grecia, Italia o España deben demostrar que lo aplican bien.

Esta última visita estuvo sobre todo marcada por los retos que todavía no se han superado, a saber, el de la migración y el conflicto entre Grecia y Turquía.

Merkel y Mitsotakis lamentaron que la Unión Europea no haya conseguido ponerse de acuerdo sobre un pacto de migración común, algo que parece no estar cerca.

'En Europa no podemos actuar como si el problema no afectara a todos, sea de forma primaria, como a Grecia, o secundaria. Todos tienen que asumir su responsabilidad, pero es evidente que no hemos llegado aun a ese punto', señaló Merkel.

Respecto a Turquía, Mitsotakis pidió mas contundencia en la respuesta europea a las provocaciones turcas y sostuvo que esa laxitud de los socios posiblemente aliente al Gobierno turco a actuar como lo hace.

Merkel criticó el comportamiento de Turquía y afirmó entender cómo se sienten Chipre y Grecia, pero nuevamente evitó subir el tono frente a Ankara.

Los problemas de Grecia y Turquía son problemas de la UE con Turquía, dijo, pero reconoció que hay una 'interdependencia' con Turquía, país que ha albergado a casi cuatro millones de refugiados sirios, algo que, recalcó, hay que reconocer y respaldar. EFE

ih/jgb

(foto) (vídeo)