Meryl Streep y Eurovisión se cuelan entre los nominados a los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 24 nov (EFE).- Taylor Swift, Beyoncé y Dua Lipa han copado los titulares por ser las artistas con más nominaciones en los próximos premios Grammy, que han dejado otros nombres curiosos entre sus candidatos como el de la actriz Meryl Streep o el concurso televisivo Eurovisión.

Además de las categorías que reúnen a estrellas de la música, la Academia de la Grabación de Estados Unidos reconoce los trabajos destacados en más de 80 apartados, que van desde el mejor disco hablado -audiolibro- hasta bandas sonoras o composiciones para teatro.

Así es el caso de Streep, quien logró la nominación a mejor disco de 'spoken word' (palabra hablada) por la versión en audio del cuento 'Charlotte's Web'. Es su quinta candidatura a estos premios, siempre por formatos similares y dirigidos al público infantil.

No es la única personalidad de Hollywood que aparece en estos Grammy, pues Renée Zellweger podría llevarse un gramófono dorado meses después de ganar el Óscar a la mejor actriz protagonista.

El disco de la película 'Judy' (biografía de Judy Garland) es candidato a mejor álbum de pop tradicional, una confluencia entre los Grammy y los Óscar que no se daba desde el año 2006 con Jennifer Hudson y la cinta 'Dreamgirls'.

EUROVISIÓN ES CANDIDATO... GRACIAS A LA PELÍCULA DE NETFLIX

Entre las apariciones más llamativas está el hecho de que Eurovisión, el concurso musical por excelencia de las televisiones europeas, aparezca mencionado en los Grammy de Estados Unidos.

La circunstancia se da por la película 'Eurovision Song Contest: The Story of fire Saga', una cinta de Netflix que, en tono mitad parodia y mitad admiración, recrea el histórico programa.

La banda sonora de la cinta está nominada a la mejor compilación de canciones para una película, aunque compite contra el poder de 'Frozen II'.

En el apartado de música para cine hay más sorpresas, como el hecho de que Billie Eilish compita por la banda sonora de la próxima película de James Bond, 'No Time to Die', que aún no se ha estrenado: La canción se lanzó apenas una semana antes de que estallara la pandemia mundial y el estreno en cines se aplazó a última hora.

Paradojas de la vida, contra Eilish, absoluta ganadora de la pasada edición, competirá por la banda sonora del musical 'Cats' Taylor Swift, gran favorita en la siguiente edición.

Beyoncé, por su parte, compite por la mejor película sobre música -diferente de un musical- gracias a su 'Black Is King', estrenada con Disney.

La candidatura del álbum póstumo de Leonard Cohen, 'Thanks for the Dance', en mejor álbum folk completa las anécdotas de los nominados a la 63 edición de los Grammy. EFE