Messi necesita un Barcelona al máximo nivel, afirma su biógrafo

Por Cecilia Caminos

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Lionel Messi está a la espera de que el Barcelona arme un equipo del más alto nivel competitivo antes de pensar en ofertas en otros destinos o incluso en su retirada, y en convertirse entrenador de niños, reveló a Efe el periodista español Guillem Balagué, autor de la biografía oficial 'Messi'.

Balagué subrayó que Messi está en el mejor momento de su carrera y le quedan dos o tres años de máximo rendimiento para seguir quebrando récords, por lo que lo situó 'por encima de todo' en un ránking histórico, escoltado por Pelé y Diego Maradona, en tercer lugar.

'Messi recibirá más elogios que nunca porque ha demostrado un carácter que antes se decía que no tenía', sostuvo el periodista catalán en entrevista con Efe en la capital argentina, a donde llegó para investigar la historia de Maradona para su próximo libro.

- Pregunta: ¿Messi podría retirarse en el Barcelona o antes evaluar ofertas de Estados Unidos o China?

- Respuesta: Ofertas va a tener de China y de Estados Unidos en el momento en que diga que no va a seguir en el Barcelona. Creo que no tiene en la cabeza lo siguiente que quiere hacer porque está viendo a ver qué equipo está armando el Barcelona, un equipo que debe reciclarse y debe ser nuevo y qué calidad tiene ese equipo y si va a poder competir al máximo, porque si es así para qué va a ir a otro lado. Si de repente se traen más De Jongs, y jugadores que van a marcar la diferencia, que son de nivel top y jóvenes con nueva energía, para qué irse a otro sitio. Esperemos que tenga todavía dos o tres años más al máximo nivel y después que decida lo que quiera hacer.

- P: ¿Se encuentra en una etapa de madurez óptima?

- R: Llevo cuatro o cinco años diciendo que ya ha llegado a su top futbolístico. Y no, luego da más. Está por cumplir 33 años, pues igual habrá otro nivel más que no esperamos. Ahora mismo Leo está en el mejor momento de su carrera.

- P: Luego de su retiro, ¿Messi podría ser un buen entrenador?

- R: Lo que sorprende a mucha gente de Leo es que entiende el fútbol perfectamente. Lo entiende y lo explica muy bien. No le veo de entrenador porque él no se ve entrenador del primer equipo. Pero ahí por primera vez he escuchado en su entorno que a lo mejor podría entrenar a chicos. Cuando está con chicos, porque lo he visto muchas veces, se transforma, se siente a gusto, es gracioso, es directo. Tener la posibilidad de entrenar sería fantástico, seguro el Barcelona le abre las puertas a eso. Le veo más como entrenador de juveniles que de entrenador de primer equipo.

- P: ¿Cómo analiza la relación entre Messi y la selección argentina?

- R: Como Leo es muy argentino, quiere ganar títulos con la selección y quiere volver. Necesita desconectarse de la misma manera que lo hace en los partidos, recuperar fuerza y luego volver otra vez. Esa es la relación de amor y... no es odio, sino de amor conflictivo que tiene con la selección. Ahora se está montando una selección joven, que es equipo, con unas jerarquías diferentes y creo que se siente muy a gusto con eso. Seguirá jugando hasta que no pueda más, será hasta los 35, los 36 y si no ha ganado, pues no ha ganado, pero lo ha intentado. Argentina con él ha vivido una época dorada, no sé si es la mejor Argentina de la historia, pero ha llegado a tres finales consecutivas, título olímpico, título Sub 19. Ojalá hubiera ganado más, pero eso no sólo depende de él.

- P: ¿Se puede comparar a Messi con Maradona?

- R: Creo que el argentino medio no quiere que le saquen a Maradona del pedestal. Pero viene Messi y demuestra más cosas como futbolista pero él quiere seguir estando. Entonces entiendo que se menosprecie el valor de Messi, aunque no lo comparto para nada. Para mí es Maradona y Messi. Entiendo que como tertulia es interesante pero, ¿para qué escoger?

- P: ¿Para Messi resulta injusto que lo comparen aquí siempre con Maradona?

- R: Creo que hubo una época en que se le comparaba más, ahora creo que Messi ya está al final de su carrera y se le respeta como lo que es, como Leo Messi. Pero aún así, un compañero me decía: '¿Te gusta este Messi que es más Maradona?'. Y no, Messi es más maduro, es más capitán, más líder, pero ¿más Maradona? Yo creo que Leo ha tenido claro desde siempre que Maradona es otra cosa, es otro tiempo. Y Leo ha hecho una evolución, claramente, y ahora mismo como capitán del Barcelona y de Argentina tiene que hablar, y decir que hay cosas que son injustas, y tiene que enfrentar a quien sea, ya sea el rival, el árbitro. Eso no es ser Maradona, eso es un Leo Messi más maduro.

- P: ¿En qué lugar ubica a Messi y Maradona en un ranking mundial de futbolistas?

- R: Me atrevo a decir que Leo Messi es el mejor jugador de la historia por su continuidad en el éxito, en el gol, en el pase, en su importancia, más allá de que haya conseguido títulos con Argentina o no, es alguien muy relevante a nivel de clubes, que es donde yo creo que se manifiesta el talento de verdad, en la continuidad y en el hacerlo durante muchos años y durante una temporada seguida. En el plano global Messi está por encima de todo, luego está Pelé y luego Maradona. O Maradona y luego Pelé.

- P: ¿Cómo definiría a Maradona?

- R: Hay algo de genio, por supuesto, hay algo de rebelde, hay mucho de argentino y hay mucho también de tormenta perfecta, es que todo pasó para que Maradona fuera Maradona. Porque si por el camino algo no pasa, se queda como Diego Armando Maradona, grandísimo futbolista, pero él es mito desde el principio. Cuando el héroe y el sujeto de una biografía tiene tantos ángulos y tan contradictorios, ponerlos todos en un libro será complicado pero es un reto bonito.

- P: Ha escrito libros de Messi, Pochettino y ahora de Maradona. ¿Hay un gen argentino del fútbol que lo atrae?

- R: Lo que hay es mucho talento en Argentina. Y es inevitable que si te pones a estudiar los futbolistas y entrenadores que son diferentes, que te ofrecen algo único, que te llevan a un sitio nuevo, tienes que pasar por Leo, tienes que pasar por Diego y tienes que pasar por Pochettino. EFE