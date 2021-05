Messina: 'Cuando no te dan como favorito te hace sentir mejor'

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El entrenador del Ax Armani Exchange Milán, Ettore Messina, afirmó este jueves en Colonia (Alemania) que, el no partir como favoritos para ganar la Euroliga, 'te hacer sentir mejor', recordando los años en que con el CSKA Moscú o el Virtus de Bolonia siempre lo fueron 'y hubo mucha expectación'.

El hecho de que el histórico Armani Milán vuelva a una Final Four después de 29 años de ausencia 'no supone una presión' para la actual plantilla y cuerpo técnico, según Messina. 'Nosotros no somos responsables de que eso haya sucedido', indicó.

Sobre las opciones de su equipo de superar al Barça, el técnico italiano cree que pasarán por 'jugar una gran defensa', ya que 'cuando estás increíble y organizado atrás, sabes que no vas a hacer malos tiros'.

Messina comentó que la primera Final a Cuatro es 'complicada' para los jugadores que nunca la han jugado. Y, en ese sentido, dio un rol 'importante' a hombres como Sergio Rodríguez, Luigi Datome o Kyle Hines, que ya tienen algunas a sus espaldas, para 'ayudar' a los noveles a que se sientan 'cómodos antes y durante el partido'.

El preparador de la escuadra milanista comentó que la presencia del baloncesto italiano en la fase final de la Euroliga es 'una felicidad' para este deporte en su país y que en el caso de su equipo 'lo importante es seguir siendo competitivo en el futuro, porque si no, no tendrá sentido haber estado en esta ocasión'. EFE

1010622