Meunier: 'No lesioné a Hazard, fue él tras contactar conmigo'

Redacción deportes, 1 abr (EFE).- El jugador belga del París Saint Germain Thomas Meunier aseguró en una entrevista que él no fue el culpable de la lesión de su compatriota madridista Eden Hazard, en un lance durante un partido de Liga de Campeones el último noviembre.

“Yo no lo lesioné, fue él tras contactar conmigo. ¡Es un matiz!”, aseguró el defensa en unas declaraciones hechas a la cadena belga RTBF.

La entrada tuvo como consecuencia la baja de Hazard durante tres meses y una recaída, a finales de febrero, mantiene aún en el 'dique seco' al jugador del Real Madrid.

Meunier rechazó que su acción pudiese haber sido la responsable de una posible ausencia del delantero en la Eurocopa 2020, en caso de que ésta se hubiera celebrado este verano.

“Sucedió muy temprano. Al principio fueron dos semanas, luego dos meses, y después hubo una recaída”, recordó el defensa, que comparte vestuario con el delantero del Real Madrid en las convocatorias de la selección belga.

“Me he dicho a mí mismo que Eden era amigo del Señor y que hizo todo lo posible para cancelar la Eurocopa. Ha funcionado”, bromeó Meunier, que se mostró de acuerdo en atrasar el torneo de selecciones a 2021.

“No importa porque no es negociable asumir tantos riesgos, había que posponerlo. Lo principal es que está hecho. Por cierto, no me importa ir al Mundial un año más tarde”, añadió.

El defensa pasa el confinamiento en París y expresó su esperanza de que la temporada se reanude a mediados de mayo, aunque piensa que el fútbol volverá “poco a poco” y con algunos partidos a puerta cerrada. EFE