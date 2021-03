Mexicana Michelle Rodríguez expone sus experiencias personales en un musical

México, 18 mar (EFE).- La actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez regresa a uno de sus escenarios más queridos, el Teatro Telcel de Ciudad de México, con el musical personal, esperanzador e íntimo 'Más bonita que ninguna'.

'Es un espectáculo en donde voy a actuar, cantar, conducir y cotorrear (charlar) con toda la gente, pero sobre todo les voy a abrir mi corazón', dice Rodríguez en entrevista con Efe.

Michelle comenzó su carrera artística a finales de los noventa. De esos tiempos aún recuerda el gran sueño que era para ella el poder trabajar algún día con el productor Morris Gilbert, quien se ha convertido en un referente importante para el teatro nacional.

Luego de trabajar con él en musicales como 'Los Miserables' y 'Chicago', ahora la actriz presume de ser no solo una de sus favoritas, sino una gran amiga del productor.

'Un día me llamó (Gilbert) y me dijo que quería hacer el 'show' de Michelle Rodríguez', dice sorprendida y entusiasmada la actriz, quien le agradece el 'regalo de hacer este unipersonal'.

'Es una persona que admiro mucho, es un hombre que sabe lo quiere y que, al cumplir sus sueños, cumple los de muchos de nosotros que estamos ahí entregando la piel. Hacer este 'show' para mí es 'wow'', apunta.

El espectáculo, que se estrenará el 27 de marzo por 'streaming' y se representará sin público en el Teatro Telcel, fue escrito y dirigido por Joserra Zuñiga, basado en las experiencias de Rodríguez.

'En la obra hablo un poco sobre lo que han sido mis experiencias de vida en cuanto al amor, al teatro, sobre todo en cuestión personal. Los miedos que existen cuando nos arriesgamos a hacer cosas. Está basado en mi experiencias', menciona.

Dichas vivencias se van construyendo con las canciones más populares de la década de los años ochenta, en la que creció Rodríguez y con las que fue creando la banda sonora de su vida.

A pesar de ser un unipersonal, Michelle estará acompañada en escena de 'la Michi', su alter ego hecho títere con quien mantendrá conversaciones intensas y cuya realización y manejo corre a cargo de Lety Amezcua.

'La Michi es una vocecita que a veces me alienta pero que no me deja en paz. Mi intención es mostrar mi interior. Creo que es este personaje permite decir cosas que no podríamos decir en otras circunstancias', comenta.

REGRESO AL ESCENARIO

Este es el regreso de Rodríguez al Teatro Telcel a un año del cierre total de los espacios teatrales, momento en el que 'sin saberlo' vivió la última función del musical 'Chicago', donde interpretaba a Mama Morton.

Fue en dicho recinto en el que se grabó 'Más bonita que ninguna' y que le ha revivido parte de los recuerdos más emotivos de su carrera.

'Regresar al Teatro Telcel hizo que se me enchinara (erizara) la piel. Aunque se extraña el público es un poco sentirse en casa', dice Rodríguez, quien además fue parte de 'Mentiras, el musical' en diciembre y que recientemente grabó en Guadalajara 'La tía Mariela'.

La actriz también se mantiene presente en plataformas digitales con la recién estrenada película de Amazon Prime, 'Guerra de likes', y este viernes estrena 'Sin hijos' por Netflix.

Y en televisión nacional, Rodríguez continúa en 'Me caigo de risa' con 'la familia disfuncional' (sus compañeros).

El programa de retos presenta una nueva temporada 'pero de gala y con invitados VIP', que será transmitida los domingos a partir del 28 de marzo. EFE