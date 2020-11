Mexicano Jos Canela emprende el vuelo en solitario tras CD9

Inés Amarelo

México, 2 nov (EFE).- El joven cantante mexicano Jos Canela emprende el vuelo en solitario con el sencillo 'Dime tú', después de haber sido parte de la 'boyband' CD9. Un nuevo camino con el que, consideró este martes en entrevista con Efe, está muy confiado y agradecido.

'Me gusta mucho todo lo que estoy viviendo en esta nueva etapa. Llevar mi proyecto y tomar decisiones que sienta que son lo mejor para mí. Me hace sentir tranquilo y ver que todo esta yendo bien', expresó Canela.

'Dime tú' ya cuenta con más de 300.000 visualizaciones en Youtube y el lanzamiento fue muy comentado por Twitter, ya que los seguidores de CD9 estaban a la expectativa de cómo sería la música que el cantante sacara en solitario.

'Antes de sacar esta canción estaba nervioso por lo que iba a decir la gente que me conoce de antes, porque están acostumbrados a cierto sonido, pero a la vez estaba tranquilo siguiendo mis decisiones y que la gente haya reaccionado de esa forma me da mucha paz', detalló Canela.

El joven de 25 años compartió que gracias a la buena recepción de 'Dime tú' se siente motivado a seguir intentando su carrera en solitario del mismo modo: 'De corazón'.

Su primer sencillo nació bajo la premisa de hacer un tema con un 'beat súper chill' que transmitiera energía positiva y buen humor.

'Ya que teníamos el 'beat', escuchándolo me hizo recordar buenos momentos y el buen humor estando enamorado. Me puse a pensar en esas personas que seguramente estén viviendo un momento complicado encerrados en casa con su pareja', detalló.

Fue entonces que se dio cuenta de que con la canción podría darle la vuelta a la situación actual por la pandemia de coronavirus y llevar un poco de tranquilidad y alegría a las casas de sus seguidores.

'Queríamos darle la vuelta a esta situación y contar una historia buena onda, porque a veces planeamos mucho las cosas, no nos damos cuenta que es mejor improvisar y dejarnos llevar por el momento y solo con estar con la persona adecuada es más que suficiente', comentó.

Además, con esta primera canción pudo explorar sonidos que le interesaban desde hace tiempo alrededor del pop, del hip hop o del 'rythm and blues' y hacia los que pretende dirigir su carrera, aunque no quiere cerrarse a nada para así poder ser honesto consigo mismo y sus gustos musicales.

Asimismo, está dispuesto a trabajar con otros artistas. 'La verdad es que estoy abierto a que haya colaboraciones pronto pero ahorita no hay fecha en especifico', añadió.

También destacó el gran talento que hay en México y el aumento de exponentes jóvenes de muchos géneros y estilos musicales, algo que lo motiva y lo inspira.

'La verdad es que me gusta mucho que haya tanta gente que se esta sumando a intentar géneros distintos y cada vez somos más y me gusta también que sea gente muy joven. Me gusta que en algún momento tal vez pueda colaborar con la gente tan talentosa que hay en México y ojalá sea pronto', terminó.

Por ahora, Canela planea sacar más sencillos y su 'sueño' es sacar un disco pronto en el que plasmar las canciones que lleva muchos años componiendo.

Además, tiene muchas ganas de poder hacer conciertos pronto para encontrarse con sus seguidores y ver las caras de quienes le están apoyando. EFE