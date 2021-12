México amenaza con castigos a EEUU si aprueba créditos para autos eléctricos

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- El Gobierno de México amenazó este jueves con 'todo tipo de represalias' comerciales contra Estados Unidos si ese país aprueba créditos fiscales para vehículos eléctricos fabricados en territorio estadounidense, porque a su juicio estaría vulnerando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

'En caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten los créditos fiscales, México recurrirá a los instrumentos legales que tiene a su disposición para hacer valer nuestros derechos', advirtió en rueda de prensa la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

La alta funcionaria aseguró que el Gobierno mexicano está 'evaluando todo tipo de represalias' como la imposición de aranceles 'donde más duele' a Estados Unidos.

Según dijo, el Senado de Estados Unidos debatirá el próximo 13 de diciembre una propuesta de créditos fiscales de hasta 12.500 dólares para vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos.

'Esta propuesta sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y nos pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos', aseguró Clouthier.

La secretaria consideró que esta propuesta es 'inconsistente' con las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC con acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la 'integración productiva de Norteamérica'.

'No se vale que estemos jugando a que somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplico la vía de lo oscuro', criticó.

Además, Clouthier advirtió de que esta iniciativa 'incrementaría de manera exorbitada' la migración hacia Estados Unidos por una eventual pérdida de empleos del sector automotor en México.

Según la Secretaría de Economía, la industria automotriz representa el 4 % del PIB mexicano, el 25 % de las exportaciones y cuenta con un millón de empleos directos en México.

Clouthier estuvo acompañada de los secretarios de Economía de Nuevo León, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, estados mexicanos con fuerte presencia de la industria automotriz. EFE

