México atribuye desconocimiento al FMI cuando opina sobre su economía

Roma, 13 oct (EFE).- La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, aseguró hoy que la economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, opinó 'con mucho desconocimiento' cuando se refirió este martes a las previsiones sobre el país, y dijo que el retroceso en las reformas energéticas desde hace algunos años incrementa la incertidumbre sobre la inversión privada en el sector.

Clouthier dijo a Efe que Gopinath hablaba 'en pasado' cuando, sin embargo, 'se está discutiendo la reforma', en alusión al proyecto que se va a debatir en el Congreso y que pretende limitar la participación del sector privado en la generación eléctrica para favorecer las empresas estatales.

'Yo no puedo hablar del pasado cuando estoy discutiendo. Me parece que hace una opinión con mucho desconocimiento, porque no está en pasado', añadió la secretaria en Roma, tras participar en el G20 de Comercio que concluyó ayer en Sorrento (sur de Italia).

Gopinath había comentado que la reactivación en la actividad del sector de servicios en México es una 'buena señal' que muestra que la recuperación económica en ese país 'tiene una base amplia', pero añadió: 'Hemos visto un retroceso en las reformas energéticas desde hace algunos pocos años, y eso ciertamente incrementa la incertidumbre y puede inhibir la inversión privada en el sector'.

Sobre las previsiones en sí del FMI sobre México, ligeramente a la baja respecto a julio, pero aún por encima del 6 % para 2021 y del 4 % para 2022, Clouthier se mostró 'contenta'.

'Estamos contentos con esa proyección y pensamos que tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para tomar el impulso y que estos números no caigan, entendiendo las dificultades mundiales que tenemos, lo que está pasando en el mundo en el tema de cadenas de suministros, de contenedores', aseguró.

Sin olvidar que 'mientras no estén todos vacunados no estamos a salvo' y que, por eso, todos los países hacen 'esfuerzos' y alcanzan 'compromisos que queremos que salgan adelante a través de la OMC', según la responsable mexicana.

Sobre el G20 de Sorrento, Clouthier quiso 'agradecer el trabajo de Italia' al organizarlo presencialmente, lo que ha permitido 'una coordinación' que favorece que el diálogo en materia de 'salud, en particular de vacunas', como en 'el fortalecimiento del mecanismo de solución de diferencias' de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

'Sobre las vacunas estamos caminando en un grupo de trabajo', al igual que 'estamos trabajando en la ruta para poder llegar a (la próxima conferencia ministerial de) Ginebra con acuerdos más puntuales en el tema de solución de diferencias' porque 'no queremos perder este gran mecanismo que existe internacionalmente'.

La responsable mexicana de Economía consideró que el comercio exterior es el motor de la recuperación 'y no sólo' de México: 'Me tocó terminar con la posición de México y apostamos por la OMC porque tenemos dos cosas sobre la mesa, la vacuna y la recuperación económica, y sin el comercio internacional difícilmente podemos encontrar no digo la vacuna pero si la otra parte', explicó. EFE

