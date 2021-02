México autoriza las vacunas anticovid de CanSino y Sinovac

México, 10 feb (EFE).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México autorizó la utilización de emergencia de las vacunas contra la covid de las farmacéuticas chinas CanSino y Sinovac, según confirmó este miércoles la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado.

'Tenemos una excelente noticia hoy, que es que se han autorizado ya por la Cofepris las vacunas de Sinovac y de Cansino para nuestro país', dijo la funcionaria en entrevista con W Radio.

Con la aprobación de esta vacuna, ya son cinco los biológicos con los que contará México para cumplir con su plan de inmunización contra la covid-19: los de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y de la rusa Sputnik V.

La funcionaria detalló que con la autorización de Sinovac se esperan 2 millones de dosis para antes de que termine de febrero, y de CanSino se espera que llegue el compuesto de las vacunas esta semana a la planta Drugmex, en el central estado de Querétaro, para que sean envasadas.

Este miércoles, CanSino informó que su vacuna había sido aprobada en México y afirmó que realizó un ensayo clínico en Pakistán con el cual se pudo demostrar que la vacuna fue 91 % efectiva para prevenir enfermedades graves.

Este compuesto utiliza un virus del resfriado común modificado, conocido como adenovirus tipo-5 (Ad5), para transportar el material genético de la proteína del coronavirus al organismo.

México ha albergado estudios de fase tres del laboratorio CanSino, con unos 7.000 voluntarios en al menos 10 estados del país.

Delgado destacó que en el caso de AstraZeneca, México está realizando el envasado de 12 millones de dosis en el país y se espera que estén listas para abril, aunque señaló que se está tratando de reducir el tiempo de entrega.

Asimismo, aseguró que entre abril y mayo el país podrá contar con millones de dosis de vacunas contra la covid-19 gracias a los acuerdos que se tienen con distintos laboratorios.

Finalmente, destacó que México ha pagado más de 1.000 millones de pesos (49,9 millones de dólares) en vacunas y aunque no se tiene una partida especial en el presupuesto para comprarlas eso 'no implica que no se tenga para pagarlas'.

México fue uno de los primeros países del mundo en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre, pero hasta ahora solo ha recibido alrededor de 767.000 dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1,4 millones de unidades en enero.

El país, de 126 millones de habitantes, tiene acuerdos de precompra para 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51,5 millones de la plataforma Covax, imulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE