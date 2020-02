México lanza estrategia de Agenda 2030 con pendientes en economía y justicia

México, 26 feb (EFE).- Al reconocer que existen pendientes en crecimiento económico y justicia, en particular para las mujeres, el Gobierno mexicano lanzó este miércoles su estrategia para alcanzar la Agenda 2030, que contempla los 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU.

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de México y encargado de la estrategia, reconoció en el acto de presentación como pendiente del Gobierno el crecimiento económico tras la contracción de 0,1 % del PIB nacional, como confirmó esta semana el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

'Todo esto que hemos hablado de cumplir la Agenda 2030 no se va a dar, si no hay certidumbre para poder tener un país receptor de todas las inversiones posibles. Olvídense. Todo esto está precioso, pero si no hay certidumbre y no creamos la confianza y no hay crecimiento no vamos a poder cumplir la Agenda 2030', admitió.

El funcionario pidió incentivar las inversiones al aceptar que, sin crecimiento económico, 'se va a dificultar el éxito de la 4T', como se denomina en México a la 'cuarta transformación' de la vida pública que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El también empresario señaló la dificultad de cumplir con los más de 190 compromisos hechos ante la Agenda 2030 si no hay recursos.

'Me preocupa porque, si en algo no hemos logrado los resultados, es en el crecimiento económico y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, inclusión energética y todo lo que estamos hablando', declaró.

El servidor público informó que trabaja con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para enfrentar la violencia machista a través del proyecto Puerta Violeta, un modelo que comenzó en el municipio de Escobedo, Nuevo León, para atender a mujeres.

La titular de Segob reconoció las violencias que padecen las mujeres en México, donde se registraron 1.010 feminicidios en 2019 y 72 en enero, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

'Reiteramos nuestro indeclinable compromiso con la defensa de los derechos de todas las niñas, de todas las mujeres. Pongamos un alto a las violencias contra ellas porque quien agrede a una mujer nos agrede a todas, y ya basta', manifestó Sánchez Cordero.

La secretaria también destacó la corrupción como uno de los desafíos, aunque destacó que México subió de la posición 138 a la 130 en la lista de 180 países del Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional.

Por otra parte, aseveró que la reciente creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad policial y militar al que le han construido 69 cuarteles en el país, abona al compromiso de crear una sociedad más justa y pacífica.

'Ejemplo de ello es el cambio de paradigma que ha ocurrido en materia de seguridad al pasar de la visión de combate a la violencia con más violencia a la atención de las causas que la originan. Ya está desplegada en muchos puntos de la geografía nacional la Guardia Nacional', afirmó.

Ante estos retos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pidió 'acelerar el paso' para implementar las políticas públicas necesarias para cumplir la Agenda 2030.

'Está claro que va a ser difícil y sobre todo porque nos quedan ya solamente 10 años para el cumplimiento de los objetivos. Entonces sí creemos que, haciendo un ejercicio de Estado, tendríamos que priorizar los objetivos que más le importan a México', opinó.

En el evento también participó el canciller Marcelo Ebrard, quien expuso que la estrategia impulsará la candidatura de México para integrarse al Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá elecciones en junio próximo.

Asimismo, estuvo la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien destacó como prioridad el primer objetivo de la Agenda 2030, que consiste en erradicar la pobreza.

En 2018, 41,9 % de la población (52,4 millones) vivían en la pobreza, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). EFE