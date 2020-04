México pospone elecciones locales en Coahuila e Hidalgo por el coronavirus

México, 1 abr (EFE).- La autoridad electoral mexicana decidió este miércoles posponer hasta nuevo aviso las elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo previstas para el 7 de junio debido a la pandemia del coronavirus, que lleva 1.215 enfermos y 29 fallecidos en el país.

En una sesión telemática extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad aplazar dichas elecciones puesto que la crisis sanitaria decretada por el Gobierno mexicano hasta el 30 de abril imposibilita cumplir con los plazos electorales previstos.

El acuerdo aprobado establece que la nueva jornada electoral se decidirá una vez las autoridades sanitarias consideren 'restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria'.

El próximo 25 de abril tenía que comenzar la campaña electoral para renovar el Congreso del norteño estado de Coahuila y 84 ayuntamientos del central estado de Hidalgo, en unos comicios que tenían que llevarse a cabo el 7 de junio.

'La decisión de suspender actividades no esenciales hasta el 30 de abril provoca la imposibilidad material para continuar adecuadamente con los procesos electorales en dichas entidades', expresó durante la sesión el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Aunque admitió que la suspensión de unos comicios por razones sanitarias es 'una situación inédita en el México contemporáneo', Córdova señaló que el INE nunca pondrá en riesgo 'el derecho a la salud de los ciudadanos'.

Y recordó que países como Bolivia, Francia, Canadá o Argentina también han tenido que modificar sus calendarios electorales por la crisis sanitaria.

Tras recibir varias peticiones de los partidos políticos para aplazar estos comicios, el INE decidió la semana pasada que fueran las autoridades sanitarias las que tuvieran la última palabra al respecto.

Lorenzo Córdova se reunió el viernes con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien ya le avisó de que 'difícilmente podrían llevarse a cabo adecuadamente' las etapas del proceso electoral.

El INE decidió también la semana pasada paralizar los plazos para la formación de nuevos partidos políticos, un proceso en el que participan el expresidente Felipe Calderón y la exlíder sindical Elba Esther Gordillo.

El Gobierno de México decretó esta semana la emergencia sanitaria, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas empleadas en el trabajo informal.

En 2021, están previstas las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales y 30 congresos locales, en lo que servirá de termómetro de apoyo al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 1 de julio de 2018, 89 millones de mexicanos fueron llamados a las urnas para elegir al presidente, diputados, senadores, ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de Ciudad de México y más de 3.400 cargos locales.

El izquierdista López Obrador ganó la Presidencia con 53 % de los votos, mientras que su partido Morena ganó la mayoría del Congreso, cuatro gobiernos estatales y la alcaldía de la capital. EFE