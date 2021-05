México prevé tener en mayo 24 primer lote de AstraZeneca envasado en el país

Ciudad de México, 13 may (EFE).- El Gobierno mexicano prevé contar con el primer lote de vacunas de AstraZeneca envasado en una planta del país para el próximo 24 de mayo, afirmó este jueves el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, durante el evento 'México: La ruta hacia la recuperación económica' de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

A partir de ese momento, el Gobierno recibirá entre 10 millones y 12 millones de dosis al mes del fármaco. “El primer lote se recibe el 24 de mayo, y una vez que eso pase, las vacunas serán producidas aquí, así tendremos mucho mayor control”, declaró el funcionario al enumerar las distintas vacunas anticovid que ya se producen en México.

México y Argentina firmaron un acuerdo, en agosto pasado, para producir hasta 250 millones de dosis del fármaco para el resto de América Latina con apoyo de la Fundación Carlos Slim y la promesa de iniciar la producción en abril.

Pero el envasado final se retrasó en la planta del central Estado de México por trámites de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

'Se tardó un poquito en echar a andar, de hecho ya se está produciendo y tardan unas semanas de pruebas el primer lote', reconoció Herrera.

Con 79,4 millones de dosis comprometidas, el fármaco de AstraZeneca es la principal apuesta del Gobierno de México, que ya recibió 4,6 millones de unidades de este fármaco, unas 2,7 millones como préstamo de Estados Unidos en abril y el resto del Instituto Serum de India (SII).

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, un nuevo préstamo de AstraZeneca durante una reunión que tuvieron el viernes pasado.

El titular de la SHCP enunció que México tiene contratos por 250 millones de vacunas de diversos fármacos que servirían para 140 millones de personas, lo que significa que el país tiene '60 % más de las vacunas necesarias' para sus 92 millones de habitantes mayores de 60 años.

De los fármacos contratados, México envasa en sus plantas nacionales la china CanSino y la de AstraZeneca. Además de un acuerdo que iniciaría en junio con la rusa Sputnik V.

'El reto por el que justo estamos transitando ahorita es de contar con pocas vacunas y tener que ser muy selectivos de a quiénes se les aplicas, que en unas cuantas semanas se va a traducir a un reto de tener pocos vacunadores', argumentó Herrera.

El Gobierno suministró hasta ahora más de 21,5 millones de dosis de vacunas, con 9,6 millones de personas con la inmunización completa. La población meta ahora incluye a personal sanitario y educativo, embarazadas y adultos mayores de 50 años. EFE