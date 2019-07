$!México refuerza presencia de Guardia Nacional en frontera sur ante migración

La Guardia Nacional de México lanzó este miércoles un operativo en las mayores rutas de cruce ilegal de su frontera sur que, parcialmente, dejó 95 migrantes detenidos, entre ellos 12 de Bangladesh, anunció su comandante, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez.



Tras la ceremonia en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio el pistoletazo oficial de salida a las actividades de la Guardia Nacional, este 30 de junio, 6.500 extendieron su presencia en la frontera sur en operativos contra la migración.



"Se desplegó en la rutas de internamiento hacia el centro de nuestro país; en todas tenemos la vigilancia siempre en apoyo del Instituto Nacional de Migración (Inami), sin sustituir sus funciones", explicó el comandante.



Aunque se ha formalizado este día con el llamado abanderamiento presidencial, el despliegue de la Guardia Nacional comenzó a mediados del mes de junio como parte de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que a cambio canceló la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.



En declaraciones a la prensa hechas en el puente fronterizo entre México y Guatemala, el comandante confirmó el rescate de doce ciudadanos de Bangladesh, los cuales fueron interceptados cuando cruzaban el río Suchiate que separa México de Guatemala



Además otros 83 migrantes procedentes de los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador fueron detenidos tras ser hallados en camiones por fuerzas mexicanas en el municipio de Chilón, también en Chiapas.



El general mexicano dijo que aunque hay detenidos migrantes de otros continentes diferentes a América, en su mayoría prevalecen de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Haití.



Explicó que este operativo no pretende trastocar el comercio que transcurre entre ambos países, principalmente por el río que delimita la frontera, porque si los que cruzan muestran su identificación a Migración, se les permite el paso con sus mercancías.



Insistió que la Guardia Nacional a su mando en la frontera sur operará como "un organismo de seguridad pública netamente civil, profesional y capacitado para rescatar la paz, para preservar la vida, las personas, la integridad de todos los que están en este país".



En su conferencia López Obrador, dijo desconocer la existencia de un operativo del Inami, que según medios locales busca migrantes dentro de hoteles y moteles en la frontera con Guatemala.



"Puede ser que haya una actividad de ese tipo pero vamos a esperar a que lo informen quienes son responsables del plan", dijo el mandatario, quien recordó que el canciller, Marcelo Ebrard, informará el viernes sobre los operativos migratorios.



El Inami informó este miércoles que 93 haitianos fueron deportados a su país por vía aérea desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, hasta la capital haitiana, Puerto Príncipe.



Desde octubre de 2018, se intensificó el flujo de miles de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica que atraviesan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.



A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.



Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo "in extremis" para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.



Además, México aceptó acoger en su territorio a aquellos migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo en Estados Unidos, algo que este miércoles fue criticado por Médicos Sin Fronteras.



En un comunicado, la organización condenó el hecho de que se albergue a migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo, en el inseguro estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, donde quedan "en manos del crimen organizado".



Paralelamente, centenares de agentes de la Policía Federal se manifestaron en la capital en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado desplegado en todo el país y especialmente en la frontera con Guatemala.



Los policías reprocharon que podría desaparecer un bono mensual del que gozan los agentes.