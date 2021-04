México registra 16 entidades con tendencia al alza en casos de contagio

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- En México, al menos 16 entidades de las 32 que integran el país registran una tendencia al alza en casos de contagio, aunque todavía no se puede considerar una tercera ola, informaron este jueves autoridades sanitarias.

Las entidades que han contribuido al incremento de casos en los últimos días son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

'Lo que estamos viendo es un cambio en la tendencia, esa tendencia descendente que cada una de las 16 entidades tenía, se ha modificado y ahora han desarrollado un tramo ascendente en las últimas semanas epidemiológicas (dos semanas atrás en calendario)', explicó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, en la conferencia de prensa del reporte técnico de la enfermedad.

'¿Esto significa una alarma, algo que está poniendo en riesgo el comportamiento epidémico o está generando un impacto en la salud de la personas? No, en este momento todavía no, pero no deja de ser una señal', agregó.

El funcionario consideró que 'no es necesario llegar a un punto en donde la curva epidémica tenga un crecimiento exponencial, en donde la carga que personas que están enfermando y la magnitud de la epidemia sea evidentemente altísima para decir, cuidado, hay un problema'.

'La intención que tenemos, y ante el riesgo de lo que se ha mencionado como una tercera ola o un siguiente rebrote, estamos tratando comunicar a la población que dado que existe este riesgo, cuando veamos señales tempranas de este tipo de incremento entonces hay que poner atención y evaluar', expuso.

Antes, apuntó que 'todavía es muy temprano para afirmar que existe un rebrote, pero lo estamos comunicando y evidenciando'.

En México, el pico de la primera ola ocurrió en julio de 2020 con casi 19.000 muertes, y en enero de 2021 se dio la segunda con casi 33.000 muertes.

Este jueves, México reportó un total de 214.095 decesos y 2.319.519 casos confirmados, informó la Secretaría de Salud.

Además, en la conferencia se explicó que hasta este día se han administrado 15.477.517 de dosis de la vacuna contra la covid-19, 473.907 durante la jornada del miércoles.

Además se informó que un total de 4.512.826 personas han recibido las dos dosis necesarias para completar el esquema de vacunación.

El programa de vacunación contempla por ahora a los adultos mayores de 60 años, al personal médico y a parte del personal educativo. EFE