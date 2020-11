México roza los 100.000 fallecidos de covid-19 tras sumar 319 nuevos decesos

México, 16 nov (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este lunes que el país acumula 1.009.396 contagios y 98.861 muertos desde el inicio de la pandemia de covid-19 tras haber sumado 2.874 casos y 319 decesos confirmados en las últimas 24 horas.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, detalló que del más de un millón de contagiados se estima que solo 42.922 están enfermos a día de hoy, es decir cerca de un 4 %.

Desde la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 a México el pasado 28 de febrero, han sido estudiadas 2.614.544 personas y 1.230.822 han dado negativo a la prueba diagnóstica.

Los datos oficiales de la pandemia en México han generado polémica desde su inicio a finales de febrero, puesto que las autoridades sanitarias han descartado hacer pruebas masivas a la población y se han centrado en preparar a los hospitales para los casos graves.

Cortés recordó este lunes que la Secretaría de Salud 'no pretende medir la totalidad de casos' y recordó que 'hay muchos otros casos que no han requerido de un servicio de salud porque su cuadro es lo suficientemente leve como para recuperarse en casa' y por tanto no están en las cifras oficiales.

Las autoridades sanitarias estiman para esta semana una reducción del número de contagios diarios del 3 % y una disminución de muertes por día del 2 % en promedio de todo el país.

No obstante, la Secretaría de Salud tiene registrados rebrotes, es decir picos más altos que en la ola anterior, en Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas.

Los norteños estados de Chihuahua y Durango decretaron ya el semáforo epidemiológico rojo, nombre que recibe la fase de mayor peligro de contagios y mayor número de restricciones económicas y sociales.

Mientras que el viernes, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre de bares y recortes de horarios para cines, museos y teatros a raíz del aumento de hospitalizaciones en la capital.

Según la Universidad Johns Hopkins, México es el undécimo país con más contagios confirmados por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina, Colombia e Italia.

Además es el cuarto país del mundo con más decesos, solo superado por Estados Unidos, Brasil y la India.

En los ocho meses de la pandemia, la covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muertes en México, detrás de las enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos. EFE