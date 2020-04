México tiene el reto de no inflar el mercado de eSports, asegura experto

México, 7 abr (EFE).- El experto de eSports Habacuc Guzmán aseguró a Efe este martes que el principal reto de los deportes electrónicos en México es no inflar el mercado porque en caso de hacerlo, se podría crear una burbuja especulativa.

'El reto de los eSports en México es no inflar el mercado para no crear una burbuja, hay que mantenerlo justo, el ecosistema es grande y con oportunidades, pero eso no significa que se tenga que encarecer porque eso dará una mala impresión a los que quieran invertir', explicó el director de Arena Esports GG, agencia que diseña proyectos de negocio a marcas ajenas a los videojuegos.

México es el segundo mercado más importante de eSports en Latinoamérica, región con 45 millones de seguidores y que generó 32 millones de dólares de ganancias en 2019, según datos de la consultora especializada Newzoo.

'Para mí, 2019 ha sido el mejor año para los eSports en México. Varias empresas no ordinarias empezaron invertir, a ver que había una forma interesante de conectar con un mercado especializado, que cuenta con un poder adquisitivo interesante', agregó Guzmán.

En Latinoamérica, Newzoo calcula que más del 50 % de la audiencia de los eSports se encuentra entre los 10 y 35 años.

El empresario expuso que una de las barreras que impiden que una marca no oriunda triunfe en los eSports es el desconocimiento del mercado y no contar con un fin de a dónde quieren llegar.

Guzmán, con 15 años de experiencia en la industria de los videojuegos, aconsejó a los interesados en invertir en los deportes electrónicos a entender que no todo es susceptible a un patrocinio y para cada comunidad hay que aplicar una estrategia distinta.

'Las marcas patrocinadoras de eSports deben de hablarles a los consumidores de forma transparente y honesta porque a los 'gamers' no les gusta la publicidad engañosa, hay que ser explícito y decirles: quiero apoyar porque me interesa que estés cómodo y te sigas divirtiendo', complementó.

Arena Esports GG es la agencia detrás del proyecto de eSports de Lucha Libre AAA, además cuenta con alianzas con la Liga de Videojuegos Profesional México -organizadora de los torneos nacionales más importantes del país- y la U League, el certamen universitario mexicano con más presencia.

'Lo que se logró con AAA fue trasladar la cultura, tradición y la esencia de lucha libre a una nuevo deporte para trascender en otros campos y público', concluyó Guzmán. EFE