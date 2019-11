México y EEUU tendrán reunión de alto nivel para tratar tema de los cárteles

México, 29 nov (EFE).- México y Estados Unidos tendrán la semana próxima una reunión de alto nivel en el país latinoamericano para abordar la cooperación contra las organizaciones criminales, anunció este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard declaró que desde la matanza de nueve miembros de una comunidad mormona en el estado de Sonora el pasado 4 de noviembre, él y otros miembros del gabinete se trasladaron al lugar de los hechos.

'Allí transmití el mensaje que me dio el presidente, diciendo que él encabeza la indignación de la sociedad mexicana respecto a estos trágicos hechos, y sobre todo lo que ha venido sucediendo con desapariciones y homicidios en México', expuso.

De acuerdo con el canciller, eso significa que 'todos los instrumentos del Estado están al servicio de esclarecer lo ocurrido y hacer justicia'.

Indicó que a partir de entonces las autoridades mexicanas han trabajado de forma 'ejemplar' con el Gobierno de Estados Unidos 'en un caso en que está involucrada una comunidad binacional'.

Ebrard afirmó que, por parte de las instituciones mexicanas, la Fiscalía General de la República 'tiene resultados significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamental'.

Sobre la cooperación con Estados Unidos, señaló que México ha planteado dos prioridades, la primera de las cuales es la relativa a las finanzas de esas organizaciones, 'que tienen ganancias extraordinarias'.

Al respecto, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha congelado e iniciado procesos contra 771 personas físicas y 1.057 personas morales, y bloqueado montos por 5.329 millones de pesos (273,3 millones de dólares).

La segunda prioridad se refiere a las armas, dijo Ebrard, y añadió que ese ha sido motivo de que se integre con Estados Unidos 'un grupo de alto nivel para trabajar ese tema y otros'.

'El tema de las armas se considera que podría ser la principal contribución de Estados Unidos en la lucha que ha emprendido el Gobierno de la República contra estas organizaciones criminales y sus asociados. El objetivo prioritario es reducir su capacidad de fuego lo más pronto que podamos', expuso.

Respecto a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que planea designar como terroristas a los cárteles mexicanos -lo que implicaría una amenaza de acciones militares de Estados Unidos en México-, Ebrard dijo que López Obrador le ordenó establecer contacto con el Departamento de Estado.

'Hemos convenido que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de Estados Unidos, equivalente al fiscal de la República, y hemos invitado para que esta reunión sea en México para subrayar que podemos apuntalar la cooperación entre los dos países con base en el respeto', explicó Ebrard.

Añadió que 'afortunadamente la respuesta ha sido positiva' y que el lunes dará a conocer la agenda de actividades 'que tendremos para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación'.

LÓPEZ OBRADOR: MÉXICO NO PERMITIRÁ INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Por su parte, el presidente López Obrador expresó su confianza en que 'vamos a convencer al Gobierno de Estados Unidos de que los mexicanos podemos hacer justicia'.

'Y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el Gobierno de Estados Unidos', añadió.

Consideró que 'con la información, la cooperación, la diplomacia, la persuasión, vamos a llegar a un acuerdo en este tema'.

Interrogado sobre cuál sería la respuesta del Gobierno mexicano si Estados Unidos pretendiera intervenir directamente en México, dijo: 'No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio'.

Indicó que 'en el caso remoto de que se tomara una decisión que consideremos afecte nuestra soberanía o al interés nacional, entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales'.

Confirmó que Trump le ofreció intervenir en México contra los cárteles. 'Me dijo 'Piénselo, y si se necesita llámeme'. Y no le he llamado', acotó. EFE