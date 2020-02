Michael Johnson: 'Tuve suerte de tener un pasado como atleta'

Berlín, 16 feb (EFE).- El exatleta estadounidense Michael Johnson, ganador de cuatro oros olímpicos, habló con medios de comunicación españoles en la previa de los Premios Laureus 2020 acerca de su vida tras sufrir un ictus.

'Es una situación en la que obviamente nadie quiere estar. Tuve suerte de tener pasado como atleta, me ayudó a encontrar una motivación y a poder volver a la normalidad. Mi vida es la misma que era antes. Tuve miedo de no volver a andar. El deporte me ayudó con la rehabilitación', indicó.

Asimismo habló acerca del reto que llevó a Eliud Kipchoge a ser el primer hombre en correr una maratón por debajo de las dos horas: 'Si lo pones en su contexto, en la idea detrás del proyecto que pretendía ver cuáles son los límites del ser humano en las condiciones perfectas, fue un gran logro'.

Por otro lado se refirió a la irrupción de los nuevos materiales en su deporte: 'Es un dilema para el atletismo mundial, poner un listón para saber cuánto puede permitirse en materia de innovación del equipamiento. Lo más importante es que todos los atletas tengan acceso a él. Si no, será un problema'. EFE

1011208