Michael Ronda agradece a 'Control Z' el escalón que ha supuesto en su carrera

México, 1 jun (EFE).- La serie mexicana 'Control Z' goza de un gran recibimiento debido a la conexión que su público está teniendo con sus personajes, entre ellos el interpretado por el joven actor Michael Ronda, quien en una entrevista con Efe dijo sentirse agradecido por el escalón que ha supuesto en su carrera.

Esta historia, estrenada el pasado 22 de mayo, ya se encuentra actualmente en los primeros puestos de las series más vistas de Netflix en múltiples países.

Tanto es así, que el pasado viernes le confirmaron a los actores en directo que habrá una segunda temporada, lo que indica que están consiguiendo buenas cifras en Netflix.

Y es por este éxito y por el amor que le tienen a la serie, que el elenco se siente muy agradecido por la recepción, que siempre desearon pero que no se esperaban.

Así se siente Ronda, quien se dio a conocer internacionalmente con su papel de Simón Álvarez en la telenovela argentino-mexicana de Disney Channel 'Soy Luna' y ahora da un paso más en la transición a actor adulto.

'Me hacia ilusión hacer una serie juvenil porque yo venía de una serie más infantil, de Disney, y tenía ganas de poder hacer una serie con la que la gente que veía lo que hacia antes ahora pudiese ver otro proyecto mío. Y ha sido una gran sorpresa', explicó el actor de 23 años.

Por eso, consideró que este proyecto sigue justamente el ritmo natural de su carrera y le facilitó despegarse de lo infantil y familiar para emprender una carrera poco a poco más adulta.

Esta exitosa serie mexicana relata, precisamente, cómo los estudiantes de un colegio son víctimas de un hacker que se encargará de desvelar sus intimidades. A partir de este eje central, existe un desarrollo profundo de cada personaje, como es el caso de Javier Williams -interpretado por Ronda-, el chico nuevo del instituto.

UN PERSONAJE MUY ESPECIAL

Javier, recién llegado al Colegio Nacional, se hará amigo y compañero de Sofía (interpretada por Ana Valeria Becerril) en su investigación de la identidad del hacker.

El personaje se volvió muy pronto muy especial para Ronda, quien dijo que se lleva para siempre la nobleza de Javier, quien aprende a gestionar los problemas importantes de manera directa.

'Yo creo que lo que más me llevo como reflexión fuerte es realmente aprender a vivir con la verdad y que si cometo algún error tengo que manejarlo desde los cimientos y no dejarlo ir y que el universo arregle mis problemas', expresó.

Además del cariño que guarda a su personaje, hay otro que le resultó muy especial por su sensibilidad: Luis -interpretado por Luis Curiel-, un joven antisocial y tímido que recibe 'bullying' por parte de un grupo de compañeros.

'Luis me gusta mucho... es muy 'heavy' lo que le pasa, realmente es muy fuerte. Me da mucha ternura porque yo también soy supersensible y lo veo y digo 'ay, cómo me gustaría estar ahí y decirle ven yo te abrazo y te ayudo'', explicó.

Desde los ensayos y lecturas previas al inicio de grabaciones, tanto el elenco como el resto de equipo se llevaron muy bien y formaron un grupo vinculado por la ilusión de ponerle ganas al proyecto. Aunque esto fue bonito y positivo para todos, añadió dificultad para Ronda.

'La verdad es que fue difícil empezar a filmar porque desde el día que nos conocimos se formó un vinculo muy bonito pero cuando Javier llega a la escuela es el nuevo y yo quería jugar con la timidez de '¿con quien me llevaré?, ¿les caeré bien?', etcétera. Era difícil', confesó.

Ronda no para. Desde que empezó la emisión de 'Soy Luna' en 2016 (terminó en 2018) el joven hizo giras por casi toda Europa y casi toda América e incluso vivió en Argentina, por lo que se siente 'del mundo, uno más en el planeta'.

Además, de la etapa de Disney aprendió muchas cosas de los errores cometidos pero, insistió, sigue manteniendo su esencia.

'Sigo despertándome con ganas de ayudar, queriendo que haya un mundo mejor y con ganas de cooperar a que esto suceda. Habrá cosas que me han cambiado pero me siento igual de chillón (llorón), me río por tonterías y me sigo enamorando de muchas cosas todos los días', terminó.

Asimismo, el actor desarrolla actualmente su lado musical y está deseando grabar y lanzar su nueva música, ya que durante la cuarentena está teniendo mucho tiempo para componer.

Hace 4 meses sacó 'Soy tu héroe', cuyo vídeo en YouTube cuenta ya con 3,4 millones de visitas. EFE

