Michael Stipe lanza su primer tema en solitario desde la disolución de R.E.M.

Madrid, 7 oct (EFE).- Michael Stipe está de estreno con 'Your Capricious Soul', su primer tema en solitario y lo primero que publica desde la disolución en 2011 de su famosa banda, R.E.M., guiado por un propósito ecológico, ya que todos los ingresos irán destinados a una organización que lucha contra el cambio climático.

'Me tomé un largo descanso de la música y quería regresar', subraya el músico estadounidense en su web oficial, donde explica que fue la alianza con Extinction Rebellion, la organización con la que colabora, lo que le dio el incentivo 'para apremiar el lanzamiento y no esperar'.

Stipe se declara en ese mensaje 'esperanzado, optimista incluso', de que todos juntos 'podamos hacer realidad el tipo de cambio que se necesita para mejorar nuestro bello planeta Tierra y nuestro lugar en él'.

'Your Capricious Soul', que se encuentra disponible para su descarga en la web, llega acompañada de un videoclip dirigido por Sam Taylor-Johnson que también puede verse en esta página.

R.E.M., conformado por Stipe, Mike Mills y Peter Buck, anunció su disolución tras haber publicado 15 discos de estudio desde 'Murmur' (1983) hasta 'Collapse Into Now' (2011) y vender más de 85 millones de copias de los mismos en todo el mundo, con tres premios Grammy entre otros reconocimientos.

Desde entonces Stipe se había mantenido alejado de la música, con muy breves escarceos. Así, ayudó a producir en 2018 un álbum para Fischerspooner y participó en su canción 'Have Fun Tonight', así como en el tema 'Time Is The Killer', de Rain Phoenix, este mismo año.

Recientemente acudió a sus redes también para pedir ayuda y colaboración en la recaudación de fondos para los afectados por el huracán Dorian en Bahamas, esta vez mediante el lanzamiento de una canción inédita de R.E.M. titulada 'Fascinating'.

'Your Capricious Soul' no era una canción desconocida para su público fiel, ya que el músico la interpretó a comienzos de este año en una breve actuación en Nueva York como telonero de Patti Smith. EFE